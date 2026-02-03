Taekwondo Riccione trionfa a Napoli: 7 ori e un bronzo al Torneo Nazionale

I ragazzi riccionesi hanno fatto quello che non era mai successo

L’Asd Taekwondo Riccione Academy capitanata dal maestro Roberto Betti sbanca a Napoli con un successo incredibile: un bronzo e 7 ori su 8 atleti.

I ragazzi riccionesi hanno fatto quello che non era mai successo. Nel Torneo Nazionale Taekwondo Csen, lo scorso 1 febbraio a Casoria (Napoli) gli atleti del maestro Roberto Betti hanno colpito 5 su 5 nel settore combattimento. Si sono aggiudicati il 1° posto nelle rispettive categorie: Alessio Ballerini cat. Senior -74kg, Alice Betti cat. Senior -53kg, Shaina Martini cat. Junior -52kg, Emilia Dini cat. Senior -57kg e Robert Chirila cat. Senior -68kg. “I ragazzi sono stati eccezionali, spiega il maestro Betti. Hanno vinto con supremazia in tutte le fasi con una tecnica pulita ed efficace eliminando qualsiasi occasione per gli avversari”.

Marcello Bernardi con grande soddisfazione conquista l’oro nella gara di Poomsae (tecnica) e nella stessa categoria Maurizio Sanchi arriva terzo. Riccardo Nagy sorprende ancora e prende l’oro nella categoria Junior cinture nere.

“Tutto questo è frutto della preparazione capillare che stiamo facendo in palestra Ex Fornace, tanto sacrificio e molto allenamento, iniziano a dare risultati direi eccellenti” – conclude il m. Betti.

Ottimo lavoro di squadra anche per i nostri arbitri nazionali CSEN con Luna Uguccioni, Giuseppe Uguccioni e Devis Bartolomeoli sempre presenti sui campi di gara e sostenere la squadra. Supporto indispensabile anche quello di Linda Sacripanti come coach dei ragazzi combattenti.

L’Asd del Maestro Roberto Betti può semplicemente ritenersi molto soddisfatta del risultato ma pensa già al prossimo Open internazionale che si disputerà il 28 febbraio e 1° marzo in Belgio.