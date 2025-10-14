Taffo, la nota agenzia di pompe funebri cambia nome anche a Rimini: nasce Tanuba

"Un'evoluzione naturale, non una rottura", spiega l'azienda

Addio Taffo: anche l'agenzia di pompe funebri di Rimini, aperta proprio qualche settimana fa, cambia il suo nome diventando Tanuba. Taffo è riconosciuta come la prima impresa funebre ad aver rivoluzionato la comunicazione del settore, creando anche una community di oltre un milione di persone. È arrivata così la decisione, piuttosto sorprendente, di cambiare nome: da Taffo a Tanuba, mix di Taffo e Anubi (la divinità egizia protettrice dei defunti). La trasformazione coinvolge quindi anche Rimini, come si evidenzia in una nota della direzione, città nella quale la sede locale dell'agenzia funebre "si conferma punto strategico per il territorio e simbolo del legame del marchio con la comunità locale". "Il rebranding - si legge nella nota - segna un’evoluzione naturale, non una rottura: tutto ciò che è stato costruito sotto il nome Taffo, campagne, iniziative, collaborazioni e impegno sociale, resta la base solida su cui oggi nasce Tanuba, un’identità collettiva e condivisa, pensata per tutelare e valorizzare la propria community di oltre un milione di persone".