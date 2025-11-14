Tajani: "Pronto nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina"

Nel contempo Mosca ha accusato l'Ucraina di avere attaccato con 8 droni la centrale nucleare di Novovoronez

Riguardo agli aiuti dell'Italia all'Ucraina "è già pronto un nuovo pacchetto che firmeremo nelle prossime ore". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del tavolo inter- istituzionale di coordinamento anti corruzione internazionale, che si è svolto a Roma. Lo riferisce l'Ansa. "Dobbiamo lavorare per costruire la pace e siamo assolutamente convinti che su questo si possano fare dei passi avanti", ha aggiunto Tajani.

Nel contempo Mosca ha accusato l'Ucraina di avere attaccato con 8 droni nella notte tra mercoledì e giovedì la centrale nucleare di Novovoronezh, in Russia, sulla quale sono caduti alcuni detriti dei velivoli intercettati. Lo ha detto Alexei Likhachev, capo di Rosatom, l'agenzia atomica statale russa, secondo il quale sono stati provocati danni a un pannello di distribuzione. "Tre unità dell'impianto sono state disconnesse dalla rete e hanno abbassato la potenza sotto il 50% per prevenire incidenti", ha riferito Likhachev, citato da Interfax, aggiungendo che l'attività è tornata normale nella mattinata di ieri.

Sull'altro fronte, sono proseguiti i massicci raid missilistici e di droni russi sull'Ucraina e sulla capitale Kiev. Attacchi, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "ben calcolati" da Mosca, che hanno causato la morte di almeno quattro persone. Zelensky ha esplicitamente accusato Mosca di "un attacco deliberatamente calcolato il cui obiettivo era di causare la massima sofferenza alla popolazione e il massimo danno alle infrastrutture civili".