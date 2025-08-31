Talamello, 70enne cade in mountain bike: recuperato col verricello

La caduta in discesa, su un sentiero di downhill, sul Monte Pincio

La stazione monte Falco del Soccorso Alpino è stata attivata in mattinata per soccorrere un 70enne caduto mentre stava svolgendo, a fine non agonistico, downhill sul monte Pincio a Talamello con la propria mountain bike. L'uomo ha perso il controllo in un tratto in discesa e nella caduta di sella ha riportato sospetti politraumi nella zona del femore e del bacino. Gli amici del 70enne hanno prontamente chiamato i soccorsi. I tecnici della monte Falco sono riusciti ad arrivare con il mezzo fuoristrada a circa 500 metri dal luogo dell'incidente, per poi proseguire a piedi ed iniziando ad operare per rendere più agibili le operazioni di recupero da parte dell'elisoccorso. L’uomo si trovava in una zona particolarmente impervia, lungo una pista circondata da fitta vegetazione e attraversata da cavi dell’alta tensione. I soccorritori hanno quindi provveduto a creare un varco tra le fronde per consentire all’equipe tecnico-sanitaria dell'elisoccorso di procedere con le operazioni di recupero tramite verricello, in sicurezza. Una volta stabilizzato, l’infortunato è stato elitrasportato al Trauma Center di Cesena in codice di media gravità.