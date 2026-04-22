Talamello, al via i lavori di sistemazione del ponte: investimento di 40.000 euro

Il completamento dei lavori è previsto entro il mese di maggio.

Sono partiti questa settimana i lavori di manutenzione ordinaria al ponte di accesso a Talamello, lungo la S.P. 33 "Talamellese". I lavori, per un importo di 40.000 euro, consistono nella riparazione di alcuni elementi architettonici in cemento armato, deterioratisi a causa degli eventi atmosferici. Contestualmente, si procederà anche alla pulizia da erbacce e detriti. Il completamento dei lavori è previsto entro il mese di maggio.