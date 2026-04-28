Talamello celebra il 1° maggio: escursione nella natura e omaggio ad Amintore Galli

La parte istituzionale sarà curata dalla sindaca Bianconi e dai sindacalisti Eugenio Pari (Cgil) e Cesare Bianchi (Cisl).

Il Comune di Talamello celebrerà il 1° maggio con due appuntamenti che uniscono natura e un omaggio ad Amintore Galli, cittadino talamellese e compositore dell'inno dei lavoratori.

La giornata inizierà alle ore 08:30 con la "Passeggiata del Primo Maggio", un’escursione che partirà dalla Cella con gli affreschi di Antonio Alberti da Ferrara per raggiungere la località di Piè di Monte e fare poi ritorno al borgo. "È un momento pensato per valorizzare il paesaggio locale e la condivisione all'aria aperta, con ritrovo fissato nei pressi del cimitero e parcheggio disponibile al vicino bocciodromo", spiega l'amministrazione comunale.

Alle 11 la manifestazione si sposterà sulla Terrazza Panoramica di Talamello per il momento centrale della mattinata. Qui si terranno le riflessioni sulla Festa dei Lavoratori, con la partecipazione della sindaca Anna Maria Bianconi e dei rappresentanti sindacali Eugenio Pari (Cgil) e Cesare Bianchi (Cisl). L'incontro sarà arricchito dall'omaggio ad Amintore Galli con l'esecuzione delle note dell'Inno dei Lavoratori. Al termine degli interventi, la festa proseguirà con una merenda finale offerta in Terrazza. In caso di maltempo, la parte istituzionale e le riflessioni delle 11, si svolgeranno regolarmente al riparo, all'interno degli spazi del Museo Gualtieri