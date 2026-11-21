Talamello, domani il gran finale della 40ª Fiera del Formaggio di Fossa “L’Ambra”

Dopo il successo della giornata inaugurale, domenica 22 novembre il borgo torna a festeggiare con prodotti tipici, musica, escursioni, visite guidate e incontri culturali

Dopo l’avvio positivo di domenica scorsa, la 40ª edizione della Fiera del Formaggio di Fossa “L’Ambra di Talamello”, promossa dall’Amministrazione del Comune di Talamello e dalla Pro Loco, si prepara a vivere domani, domenica 22 novembre 2026, il suo secondo e conclusivo appuntamento.

La giornata inaugurale ha aperto nel migliore dei modi le celebrazioni per il quarantennale della manifestazione dedicata all’eccellenza gastronomica battezzata da Tonino Guerra, offrendo ai presenti un clima di festa e condivisione tra gli stand del centro storico e le antiche fosse di stagionatura. Il momento più significativo e sentito dall’intera comunità è stato dedicato alla memoria dello storico sindaco Antonio Monti, primo cittadino nell’anno in cui la Fiera venne lanciata: l’Amministrazione Comunale ha infatti consegnato una targa commemorativa alla moglie Elettiziana Bernardini in segno di riconoscenza per l’impegno e la lungimiranza con cui contribuì a far nascere un evento diventato simbolo del territorio.

Sulla scia di questo clima di festa, Talamello è pronta ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati per l’intera giornata di domani, domenica 22 novembre, fino alle ore 19:00. Il programma si aprirà fin dal mattino con lo sport e l’escursionismo grazie alla partenza del “Romagna Wild Trail”, la camminata nella natura lungo i sentieri panoramici che circondano il borgo e il monte Pincio.

Spazio poi all’approfondimento storico alle ore 10:30, con l’incontro promosso in collaborazione con la Società di Studi Storici per il Montefeltro, che vedrà protagonista lo storico Andrea Antonioli con la conferenza intitolata “Ramberto Malatesta detto il Filosofo e Malatesta il Guerriero”.

Per tutta la giornata, dal mattino fino alle ore 19:00, le vie e le piazze del centro storico torneranno ad animarsi con gli stand gastronomici, il mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato e la vendita del Formaggio di Fossa a cura della Pro Loco di Talamello. A scandire l’atmosfera di festa lungo il borgo sarà la musica dal vivo delle Emisurela, mentre le “Miniguide” della Scuola Primaria di Talamello saranno nuovamente a disposizione per accompagnare i visitatori alla scoperta delle antiche fosse di stagionatura, delle collezioni del Museo Gualtieri – “Lo splendore del reale”, del prezioso Crocifisso trecentesco di Giovanni da Rimini e della Cella del Cimitero affrescata nel 1437 da Antonio Alberti da Ferrara. L’ingresso alla manifestazione e agli incontri culturali è libero. Per ulteriori dettagli sul programma è possibile consultare le pagine Facebook ufficiali del Comune di Talamello.