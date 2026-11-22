Talamello, grande successo per il RWR Trail: circa 300 partecipanti tra sport, natura e avventura

Partenza alle 9 da piazza di Talamello per una giornata di sport e natura, con percorsi da 9 e 15 km e una partecipata camminata

Grande successo domenica 22 novembre per il RWR Trail di Talamello manifestazione all'interno dell'Ambra di Talamello, che ha richiamato circa 300 partecipanti, arrivati non solo dal territorio ma anche da fuori provincia, con alcuni iscritti provenienti persino da Verona. La manifestazione, dedicata agli appassionati di sport, natura e attività all'aria aperta, ha preso il via intorno alle ore 9 da piazza di Talamello, trasformata per l'occasione nel punto di ritrovo e partenza di una giornata all'insegna del movimento e della scoperta del territorio. Tre le possibilità offerte ai partecipanti: il percorso Trail da 15 chilometri, quello da 9 chilometri e la camminata, pensata per chi ha preferito affrontare il tracciato con maggiore tranquillità, godendosi il paesaggio e l'atmosfera dell'evento. Non sono mancati anche coloro che hanno scelto di condividere l'esperienza con i propri amici a quattro zampe. I percorsi hanno attraversato alcuni degli scenari più suggestivi della zona, toccando il Pincio, Perticara e lo SKYPARC, prima del rientro a Talamello. Una proposta capace di coinvolgere sportivi allenati, appassionati di trail running, camminatori e famiglie, ognuno libero di scegliere la distanza e il ritmo più adatti alle proprie possibilità. Il RWR Trail si conferma così un'importante occasione per valorizzare il territorio attraverso lo sport, promuovendo la conoscenza dei sentieri, dei paesaggi e delle bellezze dell'entroterra riminese. Una domenica di partecipazione, entusiasmo e condivisione, che ha visto circa 300 persone mettersi in cammino o correre, unite dalla voglia di vivere la natura e scoprire Talamello in modo diverso. Tra i riconoscimenti assegnati, la squadra più numerosa è stata quella di Marianna Trail di Longiano, seguita da Passi di Romagna e, al terzo posto, da Bulgaria Cammina. Per gli appassionati di cronometro, il primo concorrente a tagliare il traguardo di Talamello, sul percorso di 9 chilometri, ha fermato il tempo a 55 minuti. Un riconoscimento speciale anche per una coppia di runner arrivata da Verona, premiata con il celebre formaggio di fossa di Talamello, offerto dalla Pro Loco locale.

Atleta più giovane al via Giulia Bianchini di soli 7 anni il più anziano Giovanni Graffiedi di 78 anni