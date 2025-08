Talamello, rinviato di 24 ore il memorial per ricordare Ale Sabba e Filippo Sebastiani

I temporali attesi per oggi (sabato 2 agosto) hanno spinto l'organizzazione a rinviare di 24 ore

Rinvio di 24 ore per il memorial intitolato ad Alessandro Sabba e Filippo Sebastiani: l'associazione no profit "Gli amici di Ale" infatti hanno optato per il rinvio, a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli previste per la giornata di oggi (sabato 2 agosto). Fischio di inizio quindi domani (domenica 3 agosto), dalle 18.30, allo stadio Torri di Talamello, che ospiterà il triangolare tra "Gli amici di Ale", "Gli amici di Filippo" e il Real Montefeltro, con gare da 45 minuti. Alessandro Sabba è stato per anni dirigente del Novafeltria, Filippo Sebastiani talento del settore giovanile arrivato alla prima squadra. Entrambi hanno perso la vita per tragiche fatalità, rimanendo comunque nel cuore della comunità novafeltriese.