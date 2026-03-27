Talamello, Salcavi interviene in soccorso al Comune per sgomberare le strade dalla neve

I disagi si sono verificati in concomitanza con l’uscita dei bambini, soprattutto della scuola dell’infanzia

Nella giornata di ieri l’Amministrazione comunale di Talamello ha riscontrato alcune criticità legate ai mezzi spazzaneve convenzionati, che hanno causato difficoltà nella gestione della viabilità (come segnalato anche da un lettore di altarimini.it). In particolare, i disagi si sono verificati in concomitanza con l’uscita dei bambini, soprattutto della scuola dell’infanzia.

La nevicata, concentratasi nel primo pomeriggio in modo improvviso e intenso, ha reso complicato garantire tempestivamente la piena accessibilità delle strade proprio nel momento più delicato della giornata.

Determinante è stato l’intervento della ditta Salcavi, operante sul territorio, che ha messo prontamente a disposizione un proprio mezzo e un operatore, consentendo di liberare le vie interessate e permettere allo scuolabus di svolgere regolarmente il servizio.

Il Comune di Talamello rivolge un sentito ringraziamento alla ditta Salcavi per la disponibilità dimostrata, così come a tutti i cittadini che, in situazioni di emergenza, contribuiscono con spirito collaborativo e senso civico, consapevoli dell’importanza del bene comune, evitando inutili polemiche.