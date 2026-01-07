Tale e Quale”, le imitazioni "accendono" il Teatro Malatesta di Montefiore tra musica e divertimento

Sabato 10 gennaio alle 21 uno show ispirato al celebre format televisivo Rai

Sabato 10 gennaio, con inizio alle ore 21, il Teatro Malatesta di Montefiore Conca apre le porte a “Tale e Quale”, uno spettacolo di intrattenimento musicale pensato per offrire al pubblico una serata all’insegna del divertimento, della leggerezza e della condivisione. L’evento prende spunto dal celebre format televisivo Tale e Quale Show e si sviluppa come una gara canora in cui i concorrenti si mettono alla prova interpretando e imitando cantanti famosi. Le esibizioni non si limitano all’aspetto vocale, ma curano anche la dimensione scenica e caratteriale degli artisti rappresentati, dando vita a performance riconoscibili, ironiche e coinvolgenti. A rendere la serata ancora più dinamica contribuisce la presenza di presentatori d’eccezione, tra cui La Ross, Marco e Dj Eddy, affiancati da una giuria popolare che, impersonando personaggi noti, accompagna le valutazioni con spirito giocoso e momenti di comicità. Il risultato è uno spettacolo vivace, capace di alternare musica, imitazione e intrattenimento in un clima informale e festoso.