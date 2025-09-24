Tampona tir sulla Consolare Rimini-San Marino: l'auto distrutta centra una seconda vettura
Il giovane conducente non ha riportato ferite significative
Ha rischiato di avere conseguenze più gravi il rocambolesco incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio (mercoledì 24 settembre), intorno alle 16.30, sulla Consolare Rimini-San Marino, nella corsia in direzione Rimini. Un giovane, alla guida di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento ha tamponato un tir: la vettura si poi girata, urtando una seconda automobile. La parte anteriore della Panda, a causa del violento tamponamento, è andata completamente distrutta, mentre il conducente non ha riportato ferite significative. È stato comunque soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto assieme alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco, chiamati per ragioni precauzionali in quanto la Panda era alimentata a Gpl. Il sinistro è avvenuto all'altezza dello svincolo per l'autostrada A-14.