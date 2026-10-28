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Tamponamento sulla Marecchiese: code a Pietracuta

Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16.15. Non risulterebbero feriti gravi, ma il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia

A cura di Michela Alessi Redazione
28 ottobre 2026 16:42
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Tamponamento sulla Marecchiese: code a Pietracuta -
Pietracuta di San Leo
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Oggi pomeriggio, intorno alle 16.15, si è verificato un tamponamento sulla strada Marecchiese a Pietracuta. Non ci sarebbero feriti gravi. L'incidente ha provocato forti rallentamenti e code in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto la Polizia Locale.

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