Tamponamento sulla Marecchiese: code a Pietracuta

Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16.15. Non risulterebbero feriti gravi, ma il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia

Oggi pomeriggio, intorno alle 16.15, si è verificato un tamponamento sulla strada Marecchiese a Pietracuta. Non ci sarebbero feriti gravi. L'incidente ha provocato forti rallentamenti e code in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto la Polizia Locale.