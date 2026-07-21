Tania Sperindio, funerali in forma privata giovedì 23 luglio

I familiari della 63enne uccisa a Mulazzano chiedono il rispetto del loro momento di dolore e comunicano che non parteciperanno alle commemorazioni pubbliche

I legali dei familiari di Tania Sperindio, la 63enne uccisa dall'ex marito Mario Bonifazi a Coriano, informano che le esequie previste per il pomeriggio di giovedì 23 luglio avverranno in forma strettamente privata alla presenza dei soli parenti e delle persone invitate.

I familiari, pertanto, invitano al rispetto di questo loro momento intimo e privato di dolore e comunicano che non parteciperanno - pur condividendone lo spirito e i valori - a momenti di commemorazione pubblica.



Lo comunicano l'Avvocato Alessandro Sarti e l'Avvocato Luigi Renni.