Tania Sperindio, funerali in forma privata giovedì 23 luglio
I familiari della 63enne uccisa a Mulazzano chiedono il rispetto del loro momento di dolore e comunicano che non parteciperanno alle commemorazioni pubbliche
A cura di Redazione
21 luglio 2026 16:35
I legali dei familiari di Tania Sperindio, la 63enne uccisa dall'ex marito Mario Bonifazi a Coriano, informano che le esequie previste per il pomeriggio di giovedì 23 luglio avverranno in forma strettamente privata alla presenza dei soli parenti e delle persone invitate.
I familiari, pertanto, invitano al rispetto di questo loro momento intimo e privato di dolore e comunicano che non parteciperanno - pur condividendone lo spirito e i valori - a momenti di commemorazione pubblica.
Lo comunicano l'Avvocato Alessandro Sarti e l'Avvocato Luigi Renni.