Tanto sport nel weekend, ma non solo: gli eventi di San Marino

Rally e La Titanica tra gli eventi di punta del terzo weekend di giugno nella Repubblica del Titano

Di seguito gli eventi nella Repubblica di San Marino nel terzo weekend di giugno. Sport protagonista, con il Rally e La Titanica, ma non solo.

Billie Jean King Cup – fino al 21 giugno

Dal 15 al 21 giugno, il Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo ospita per la prima volta la più importante competizione mondiale a squadre del tennis femminile. In campo 13 nazioni: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Estonia, Islanda, Irlanda, Kosovo, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro e San Marino, Paese ospitante.

Luogo: Centro Tennis Cassa di Risparmio, San Marino

Orario: consultare il sito dell’evento – www.fst.sm

Info: 0549 990578 – [email protected]

Evento gratuito

Buonenove 2 – fino al 17 luglio

Seconda edizione del progetto di arte pubblica diffusa della Repubblica di San Marino. Dal 15 giugno al 17 luglio 2026, nove artisti realizzeranno opere site-specific permanenti nei nove Castelli, trasformando gli spazi urbani in luoghi di dialogo tra arte contemporanea, identità locale e memoria collettiva. Un’iniziativa ideata da Davide Pagliardini per valorizzare il territorio attraverso nuovi sguardi sul paesaggio quotidiano.

Luogo: Castelli di San Marino

Orario: consultare il sito dell’evento – www.buonenove.com

Info: [email protected]

Evento gratuito

Festa del Castello di Acquaviva – dal 18 al 21 giugno

Quattro giorni all’insegna di musica, intrattenimento e gastronomia.

Luogo: Piazzale Cava della Fonte, Acquaviva

Orario: dalle 17.00

Info: 335 7332957 – [email protected]

Ingresso a offerta libera

Vipers – Queen Tribute Band in concerto – 19 giugno

Il San Marino Beer Fest torna a Campo Bruno Reffi con una serata di musica dal vivo. Venerdì 19 giugno si esibiranno i Vipers, tribute band dei Queen attiva dal 2002 con oltre 2.000 concerti in Europa. Durante l’evento sarà disponibile anche un’ampia proposta gastronomica con pizze gourmet, hamburger di manzo locale, maxi stinco e birre alla spina internazionali.

Luogo: Campo Bruno Reffi, Centro Storico di San Marino

Orario: apertura stand ore 20.00 – concerto ore 22.00

Info: +39 335 7342728 – 389 9456402 – [email protected]

Concerto gratuito

54° San Marino Rally e 11° San Marino Rally Historic – 19 e 20 giugno

Torna a San Marino una delle più prestigiose competizioni su sterrato, valida per il Campionato Italiano Rally Terra. Organizzato dalla Federazione Auto Motoristica Sammarinese, l’evento comprende anche l’11° Historic San Marino Rally e una prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior Sparco.

Luogo: partenza e arrivo Porta San Francesco, Centro Storico di San Marino

Orario: consultare il sito dell’evento – www.sanmarinorally.com

Info: 0549 909053 – [email protected]

Evento gratuito

Love Generation 90 – 20 giugno

Sabato 20 giugno il San Marino Beer Fest torna a Campo Bruno Reffi con una serata dedicata alle grandi hit dance di fine anni ’90 e dei primi anni 2000, con uno spettacolo arricchito da effetti scenici, ballerine e mascotte. Prevista anche una proposta gastronomica con pizze gourmet, hamburger di manzo locale, maxi stinco e birre alla spina internazionali.

Luogo: Campo Bruno Reffi, Centro Storico di San Marino

Orario: apertura stand ore 20.00 – inizio spettacolo ore 22.00

Info: 335 7342728 – 389 9456402 – [email protected]

Concerto gratuito

La Titanica – 20 e 21 giugno

La Titanica 2026, giunta alla quinta edizione, è una ciclostorica non competitiva dedicata alle biciclette d’epoca. L’evento si svolge tra la Repubblica di San Marino e i comuni di San Leo, Santarcangelo e Verucchio, proponendo un percorso tra i paesaggi del Monte Titano e della Romagna. Un appuntamento rivolto agli appassionati di ciclismo e della cultura legata alle due ruote storiche.

Luogo: partenza e arrivo Piazza Grande, Borgo Maggiore

Orario: consultare il sito dell’evento – www.latitanica.org/home

Info: 334 8987631 – [email protected]

Evento gratuito (consultare il sito dell’organizzatore per le quote di iscrizione)

ACS/ASS Motorshow – 21 giugno

Raduno di veicoli storici a due e quattro ruote in programma domenica 21 giugno all’Aeroclub Torraccia, organizzato dall’Automobile Club San Marino. La giornata prevede iscrizioni al mattino, giro turistico con prove di abilità, pranzo e premiazioni. Nel pomeriggio, condizioni meteo permettendo, sarà possibile effettuare voli panoramici.

Luogo: Aeroclub, Torraccia

Orario: 09.00

Info: 0549 908860 – [email protected]

Evento a pagamento: 40 euro a persona