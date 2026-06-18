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Tanto sport nel weekend, ma non solo: gli eventi di San Marino

Rally e La Titanica tra gli eventi di punta del terzo weekend di giugno nella Repubblica del Titano

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
18 giugno 2026 12:04
Tanto sport nel weekend, ma non solo: gli eventi di San Marino -
Repubblica San Marino
Eventi
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Di seguito gli eventi nella Repubblica di San Marino nel terzo weekend di giugno. Sport protagonista, con il Rally e La Titanica, ma non solo.

Billie Jean King Cup – fino al 21 giugno
Dal 15 al 21 giugno, il Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo ospita per la prima volta la più importante competizione mondiale a squadre del tennis femminile. In campo 13 nazioni: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Estonia, Islanda, Irlanda, Kosovo, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro e San Marino, Paese ospitante.
Luogo: Centro Tennis Cassa di Risparmio, San Marino
Orario: consultare il sito dell’evento – www.fst.sm
Info: 0549 990578 – [email protected]
Evento gratuito

Buonenove 2 – fino al 17 luglio
Seconda edizione del progetto di arte pubblica diffusa della Repubblica di San Marino. Dal 15 giugno al 17 luglio 2026, nove artisti realizzeranno opere site-specific permanenti nei nove Castelli, trasformando gli spazi urbani in luoghi di dialogo tra arte contemporanea, identità locale e memoria collettiva. Un’iniziativa ideata da Davide Pagliardini per valorizzare il territorio attraverso nuovi sguardi sul paesaggio quotidiano.
Luogo: Castelli di San Marino
Orario: consultare il sito dell’evento – www.buonenove.com
Info: [email protected]
Evento gratuito

Festa del Castello di Acquaviva – dal 18 al 21 giugno
Quattro giorni all’insegna di musica, intrattenimento e gastronomia.
Luogo: Piazzale Cava della Fonte, Acquaviva
Orario: dalle 17.00
Info: 335 7332957 – [email protected]
Ingresso a offerta libera

Vipers – Queen Tribute Band in concerto – 19 giugno
Il San Marino Beer Fest torna a Campo Bruno Reffi con una serata di musica dal vivo. Venerdì 19 giugno si esibiranno i Vipers, tribute band dei Queen attiva dal 2002 con oltre 2.000 concerti in Europa. Durante l’evento sarà disponibile anche un’ampia proposta gastronomica con pizze gourmet, hamburger di manzo locale, maxi stinco e birre alla spina internazionali.
Luogo: Campo Bruno Reffi, Centro Storico di San Marino
Orario: apertura stand ore 20.00 – concerto ore 22.00
Info: +39 335 7342728 – 389 9456402 – [email protected]
Concerto gratuito

54° San Marino Rally e 11° San Marino Rally Historic – 19 e 20 giugno
Torna a San Marino una delle più prestigiose competizioni su sterrato, valida per il Campionato Italiano Rally Terra. Organizzato dalla Federazione Auto Motoristica Sammarinese, l’evento comprende anche l’11° Historic San Marino Rally e una prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior Sparco.
Luogo: partenza e arrivo Porta San Francesco, Centro Storico di San Marino
Orario: consultare il sito dell’evento – www.sanmarinorally.com
Info: 0549 909053 – [email protected]
Evento gratuito

Love Generation 90 – 20 giugno
Sabato 20 giugno il San Marino Beer Fest torna a Campo Bruno Reffi con una serata dedicata alle grandi hit dance di fine anni ’90 e dei primi anni 2000, con uno spettacolo arricchito da effetti scenici, ballerine e mascotte. Prevista anche una proposta gastronomica con pizze gourmet, hamburger di manzo locale, maxi stinco e birre alla spina internazionali.
Luogo: Campo Bruno Reffi, Centro Storico di San Marino
Orario: apertura stand ore 20.00 – inizio spettacolo ore 22.00
Info: 335 7342728 – 389 9456402 – [email protected]
Concerto gratuito

La Titanica – 20 e 21 giugno
La Titanica 2026, giunta alla quinta edizione, è una ciclostorica non competitiva dedicata alle biciclette d’epoca. L’evento si svolge tra la Repubblica di San Marino e i comuni di San Leo, Santarcangelo e Verucchio, proponendo un percorso tra i paesaggi del Monte Titano e della Romagna. Un appuntamento rivolto agli appassionati di ciclismo e della cultura legata alle due ruote storiche.
Luogo: partenza e arrivo Piazza Grande, Borgo Maggiore
Orario: consultare il sito dell’evento – www.latitanica.org/home
Info: 334 8987631 – [email protected]
Evento gratuito (consultare il sito dell’organizzatore per le quote di iscrizione)

ACS/ASS Motorshow – 21 giugno
Raduno di veicoli storici a due e quattro ruote in programma domenica 21 giugno all’Aeroclub Torraccia, organizzato dall’Automobile Club San Marino. La giornata prevede iscrizioni al mattino, giro turistico con prove di abilità, pranzo e premiazioni. Nel pomeriggio, condizioni meteo permettendo, sarà possibile effettuare voli panoramici.
Luogo: Aeroclub, Torraccia
Orario: 09.00
Info: 0549 908860 – [email protected]
Evento a pagamento: 40 euro a persona

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