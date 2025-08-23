Tassa di soggiorno investita per la sicurezza, apertura del ministro Piantedosi

"Ha una base di ragionevolezza: ne parlerò con i colleghi del Governo"

Quella di utilizzare i proventi dell'imposta di soggiorno non solo per eventi, manutenzione della città e trasporto pubblico, ma anche per finanziare interventi in materia di sicurezza e ordine pubblico, avanzata dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e dall'assessore alla Polizia locale Juri Magrini, "è una proposta che ha una sua base di ragionevolezza". Così il ministro Matteo Piantedosi, ospite oggi del Meeting di Rimini, all'Ansa. "Adesso ne parlerò con i colleghi di governo, vediamo, sicuramente potrà essere una cosa, una proposta su cui potersi esercitare", ha aggiunto, commentando l'idea avanzata dall'amministrazione comunale.