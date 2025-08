Tassa di soggiorno, Rimini nella top 10 in Italia: incassi in forte crescita nel 2024

La crescita è del 28%, per Cattolica del +53%, per un incasso di 2,3 milioni

Rimini si conferma tra le principali destinazioni turistiche italiane per gettito derivante dall’imposta di soggiorno nel 2024. Nella classifica nazionale dei Comuni (e Unioni di Comuni) che incassano di più grazie a questa tassa, Rimini si posiziona al settimo posto con 14,7 milioni, in crescita del 28% sugli 11,5 milioni dello scorso anno. In vetta alla classifica c’è Firenze, con un incasso record di 76,9 milioni (+10% rispetto ai 69,8 del 2023). Per ciò che concerne le località della Riviera, Riccione incassa 4,9 milioni (+15%), Cattolica 2,3 (+53%) infine Misano 510.991 euro (+3%). A livello nazionale, il gettito complessivo dell’imposta di soggiorno ha superato i 760 milioni di euro, registrando un aumento del 19% rispetto ai 640,2 milioni del 2023.