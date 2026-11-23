Tavullia celebra la Virgo Fidelis, festa e omaggio alla Patrona dei Carabinieri

La Sezione ANC ha riunito soci, volontari e rappresentanti dell'Arma per la Santa Messa

Domenica 22 novembre, la Sezione ANC di Tavullia, della quale è Presidente il Brig. Mario Gabanini, ha celebrato la Patrona dell'Arma dei Carabinieri, la Virgo Fidelis. Un'occasione per riunire soci effettivi, simpatizzanti, volontari e le Benemerite.

Ha presenziato alla cerimonia, una rappresentanza dei Carabinieri in servizio, tra cui il Comandante della Stazione Carabinieri di Tavullia Mar. Ord. Eleonora Conforzi, il Vice B.rig. Fedele Lasorella e il C.re Milena Rizzo. Era presente anche il Presidente del Consiglio comunale di Tavullia, Michele Matteucci, nonché tanti familiari. La giornata è iniziata con la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis officiata nella Chiesa parrocchiale di Tavullia. Per l'occasione era illuminata con i colori dell'Arma (rosso e bleu), dai proiettori forniti dalla ditta DTS dei fratelli Silvano (socio ANC), Dante e Raffaella Galli di Misano Adriatico e montati da Emanuele e Domizio di Gabicce Mare. Al termine della Messa, tutti i soci presenti preceduti dalla Banda Musicale di Colombarone, in corteo hanno raggiunto il monumento per la deposizione di una corona d'alloro al Carabiniere M.O. Robusto Antonelli. Infine, tutti hanno partecipato al pranzo presso il ristorante La Nuova Fazenda di Cappone, terminato con una bella e buonissima torta con l'immagine della Virgo Fidelis.



