TC Viserba supera 4-3 l’St Bassano del Grappa al doppio di spareggio

Domenica la finale in casa contro il Tennis Club Alghero

Il Tennis Club Viserba vince un match sul filo del rasoio per 4-3 in casa sull’St Bassano del Grappa e continua a credere nella salvezza nei play-out del campionato di A2. Oggi contro il forte team veneto ancora una volta la squadra riminese ha dovuto fare a meno di Alberto Bronzetti, infortunato, e con Manuel Mazza a mezzo servizio, al rientro dopo l’infortunio muscolare. Ma la prova dei ragazzi seguiti in panchina da Marco Mazza e Luca Gasparini è stata di grande livello e soprattutto di straordinaria determinazione. Dopo la serie dei singolari il punteggio era inchiodato sul 2-2, per il Tc Viserba grande prova di Jacopo Emanuele Riccardi su Leonardo De Antoni e Luca Bartoli che ha saputo recuperare uno svantaggio di 1-4 nel primo set per dominare alla distanza Cesare Gabrieli.

Niente da fare per Manuel Mazza che è partito alla grande contro Tommaso Gabrieli, poi è sceso alla distanza a livello fisico. Anche dopo i doppi il punteggio rimaneva sulla parità, 3-3, ma la coppia formata da Samuel Zannoni e Jacopo Emanuele Riccardi vinceva il suo match e faceva le probe generali per il doppio di spareggio, poi dominato, sulla spinta del tifo di casa, su Tommaso e Cesare Gabrieli.

Il tutto per la festa finale degli sportivi viserbesi che ora si apprestano all’atto conclusivo di questi play-out, la sfida di domenica contro il Tc Alghero Mp Finance in casa (dalle 10). Chi vince si salva. La squadra sarda può schierare il francese Calvin Hemery (2.1), Juan Bautista Otegui (2.2), Luca Fasciani (2.7) e Michele Fois (2.7).

I parziali: Matteo Dal Zotto-Samuel Zannoni 6-1, 6-3, Jacopo Emanuele Riccardi-Leonardo De Antoni 6-2, 6-1, Tommaso Gabrieli-Manuel Mazza 2-6, 6-3, 6-4, Luca Bartoli-Cesare Gabrieli 6-4, 6-1. Doppi: Tommaso Gabrieli-Salvato b. Mazza-Bartoli 6-4, 6-2, Zannoni-Riccardi b. Cesare Gabrieli-Battaglia 6-3, 6-0. Doppio di spareggio: Zannoni-Riccardi b. Tommaso e Cesare Gabrieli 6-4, 6-2.