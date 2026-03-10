Td Rimini protagonista ai Tricolori di Duathlon Cross: Accorsi conquista il titolo

Il team riminese sugli scudi ai Tricolori giovanili

Debutto stagionale e prima presenza in assoluto ai Campionati Italiani Giovanili di Duathlon Cross per gli esponenti del Td Rimini. Scenario delle competizioni il Centro Sportivo Le Bandie di Lovadina, provincia di Treviso, all’interno del quale sono stati sviluppati tutti i percorsi di gara, immersi in un contesto naturale tecnico e spettacolare che ha messo alla prova tutti gli atleti in gara.

Dal punto di vista agonistico, il risultato di maggior prestigio lo ha ottenuto Emi Accorsi, da questa stagione nuova atleta del Td Rimini. Dopo il 4° posto ai Campionati Italiani di Cross Allieve, conquista con una prova magistrale il titolo italiano di categoria: prende la testa fin dai primi metri di gara e la mantiene con autorità fino al traguardo, chiudendo con oltre due minuti di vantaggio sulle dirette avversarie.

Ottima prova anche tra gli Youth A per Sergio Rabottini, 7° al traguardo ma 6° ai fini del Campionato Italiano di categoria. Buone prestazioni anche per Edoardo Sittinieri e per i più giovani Maicol Diotallevi, Lucio Del Bianco e Paolo Comandini, quest’ultimo alla prima prova tra i “grandi”. Tra gli Youth B si mette in evidenza Nicolò Ferraro, altra new entry della squadra, mentre tra le Junior Aurora Toccaceli porta a casa indicazioni importanti in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Non solo settore giovanile al via delle competizioni, ma anche i nostri Age Group. Bruno Sartori (M8) e Glauco Valentini (M5) conquistano entrambi un ottimo 2° posto nelle rispettive categorie. In gara anche i nostri allenatori Riccardo Ridolfi e Giacomo Giannotti: Riccardo chiude dopo una gara condotta a tutta dal primo all’ultimo metro con un brillante 6° posto assoluto e 2° nella categoria S3, mentre Giacomo, al debutto nelle multidiscipline, ottiene un eccellente 7° posto di categoria (S3).

Il mese di marzo prosegue ora con il Performance Assessment Week End per Aurora Toccaceli, Allegra Belletti, Carlotta Verde ed Emi Accorsi. Per tutti gli altri si riprenderà invece la preparazione in vista dei prossimi grandi appuntamenti della stagione, a partire dai Campionati Italiani di Duathlon di Imola e Magione.