Teatro e solidarietà: "Al tre bigote" in scena per beneficenza al Palazzo del Turismo di Riccione

Solidarietà e risate in dialetto con la commedia di “Quei dal Funtanele”

Ultimi giorni per riservare un posto in platea, divertirsi e sostenere una nobile causa. Giovedì 8 gennaio (ore 21), la sala Granturismo del Palazzo del Turismo ospita il tradizionale appuntamento con la tradizione locale e la solidarietà, organizzato da Round Table 49. Protagonista della serata sarà la storica compagnia teatrale “Quei dal Funtanele”, pronta a divertire il pubblico con la commedia in tre atti di Guido Lucchini, “Al tre bigote”.

L’evento ha finalità benefica: all’interno della serata si svolgerà anche una lotteria a premi. Il ricavato dell’intera serata sarà devoluto all’associazione La Prima Coccola, che si occupa del sostegno ai bambini ricoverati presso la terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini e ai loro genitori.

L’ingresso è a pagamento al costo di 10 euro. Per l’acquisto dei biglietti è possibile contattare direttamente Round Table 49 al numero 328 4823122, oppure recarsi presso i seguenti punti vendita: bar Brillo (viale Ludovico Ariosto, 12), farmacia dell’Amarissimo (viale Ceccarini, 78).