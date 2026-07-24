Tecnici e professionisti studiano il restauro del Ponte di Tiberio di Rimini

L'intervento sul Ponte di Tiberio, invece, si articola su due stralci: il primo riguarda la pulitura e il restauro delle superfici lapidee, il secondo la nuova illuminazione del monumento

Ha riscontrato una buona partecipazione di professionisti e tecnici "Dietro le quinte del restauro del Ponte di Tiberio", un seminario formativo dedicato all'intervento di restauro attualmente in corso su uno dei monumenti simbolo di Rimini. L'iniziativa è stata promossa e introdotta dall'assessore Morolli: i partecipanti hanno effettuato un sopralluogo al cantiere, con un approfondimento sul monumento e sulle tecnologie impiegate per la sua conservazione. Il seminario ha approfondito i rilievi tridimensionali, gli interventi di restauro lapideo, la progettazione dei ponteggi, gli aspetti legati alla sicurezza del cantiere e il progetto di valorizzazione illuminotecnica. A guidare gli interventi del seminario formativo sono stati Chiara Fravisini, dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Qualità Urbana del Comune di Rimini, il geometra Cristiano Vitali e Fabio Canducci, coordinatori della sicurezza, e i tecnici di Lares Restauri, impresa esecutrice dei lavori, che hanno illustrato le diverse fasi dell'intervento e le sfide affrontate quotidianamente in cantiere. La ditta Lares di Venezia ha maturato oltre cinquant'anni di esperienza e più di 700 interventi di restauro eseguiti, con un team multidisciplinare composto da oltre cento professionisti tra architetti, ingegneri, archeologi, storici dell'arte e maestranze specializzate. Un'esperienza documentata dal restauro di alcuni dei monumenti più famosi d'Italia, tra cui Il Ponte di Rialto, Palazzo Ducale, la Basilica di San Marco e il ponte di Carlo Scarpa alla Fondazione Querini Stampalia a Venezia; L'Arena di Verona, Palazzo Doria Pamphilj e la Crypta Balbi a Roma. Nonché una lunghissima tradizione di interventi sui ponti storici come i ponti di Vigo e San Domenico a Chioggia e il Ponte di Porta Portello a Padova.

L'intervento sul Ponte di Tiberio, invece, si articola su due stralci: il primo riguarda la pulitura e il restauro delle superfici lapidee, il secondo la nuova illuminazione del monumento. I lavori specialistici di pulitura e restauro sono stati preceduti dagli interventi di riqualificazione illuminotecnica del Ponte: un nuovo sistema di illuminazione a Led, progettato per riprodurre l’effetto della luce naturale e variare durante la notte, che valorizzerà ancor più il fascino del bimillenario ponte.