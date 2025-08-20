Telefona alla ex per minacciarla, ma lei era in viva voce con i poliziotti: arrestato

L'uomo non ha rispettato il divieto di comunicare con la donna

Lunedì (18 agosto) la Polizia è intervenuta a Rimini nell'abitazione di una donna, che aveva segnalato la presenza nelle vicinanze dell'ex compagno. Quest'ultimo era destinatario di un divieto di avvicinamento e quindi anche di comunicare con lei, nonché di un divieto di dimora in Emilia Romagna. L'uomo, le cui generalità non sono state comunicate, ha effettuato una telefonata alla ex, proprio nel momento in cui lei era a fianco dei poliziotti. Attivato il viva voce, il tenore della telefonata e il suo contenuto non hanno lasciato dubbi dagli agenti. L'ex compagno della donna, con tono intimidatorio e aggiungendo minacce, le chiedeva spiegazioni sulla mancata risposta alle telefonate precedenti. La Polizia lo ha quindi rintracciato e arrestato: all'arrivo degli agenti, era ancora intento a parlare al telefono ed era in evidente stato di agitazione.