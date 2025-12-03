Telefonia mobile e mobilità sostenibile: ok della Commissione ai due progetti chiave per Rimini

Via libera al piano antenne 2026 e sottopasso di Via Barsanti

La 3ª Commissione Consiliare Territorio-Ambiente-Mobilità ha espresso questa mattina parere favorevole su due importanti progetti per lo sviluppo infrastrutturale della città: il Piano comunale per gli impianti di telefonia mobile 2026 e la realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale sulla Statale 16 in corrispondenza di Via Barsanti.

Via libera al piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile, che traccia la programmazione per il prossimo anno. Il documento, presentato attraverso una proposta deliberativa lo scorso novembre, riflette richieste da parte dei gestori degli impianti di telefonia mobile di 6 nuove infrastrutture, un intervento di co-siting, 8 localizzazioni puntuali e 94 aree potenziali per future installazioni. L'aggiornamento del piano arriva dopo il positivo bilancio del 2025, anno in cui sono state autorizzate solo otto nuove stazioni radio base su 118 proposte presentate, mentre lo Sportello Telefonia ha gestito oltre cento procedure amministrative. I monitoraggi ambientali condotti presso scuole e abitazioni hanno confermato il pieno rispetto dei limiti normativi. Il nuovo piano punta a potenziare la copertura di rete, ottimizzare le strutture esistenti e assicurare massima trasparenza attraverso mappe interattive e documentazione pubblica.

La commissione ha dato il suo ‘ok’ anche per il progetto del sottopasso ciclopedonale sulla Statale 16 in corrispondenza di Via Barsanti che sostituirà l'attuale attraversamento semaforico sulla SS16. L'opera, oggetto della proposta deliberativa di novembre, creerà un collegamento protetto tra le due zone della città divise dalla Statale, migliorando sicurezza e scorrevolezza del traffico. La struttura avrà un'altezza interna di 2,5 metri, rampe con pendenza dell'8%, accessi scalinati e un moderno impianto di drenaggio e sollevamento acque. La realizzazione, della durata prevista di nove mesi, avverrà con tecnologie che garantiranno la stabilità dell'opera e la continuità della circolazione sulla SS16, con solo limitati restringimenti temporanei. L'eliminazione del semaforo contribuirà inoltre alla riduzione delle emissioni inquinanti grazie alla fluidificazione del traffico veicolare.

Entrambe le proposte passeranno ora all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.