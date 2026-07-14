Tennis, a Edoardo Pagnoni il torneo Open del Ct Venustas

In finale ha battuto nettamente Nicola Filippi (6-0, 6-0) conquistando il prestigioso titolo della rassegna bellariese

Edoardo Pagnoni domina la finale contro Nicola Filippi nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Venustas, dotato di 1000 euro di montepremi, e conquista il prestigioso titolo della rassegna bellariese.

Primo set a senso unico, Pagnoni è in palla, gioca solido, mentre Filippi inanella errori su errori ed in poco tempo il verucchiese sale sul 5-0 e poi chiude sul 6-0 perdendo ancora una volta il servizio. Si pensava che nel secondo set ci sarebbe stata più battaglia, invece Pagnoni sale sul 4-0, giocando un ottimo tennis, da parte sua Filippi continua a sbagliare ed il match si conclude sul 6-0, 6-0.

In semifinale il n.1 del seeding, il 2.3 forlivese Nicola Filippi (Forum Tennis), fresco di promozione in B2 con la sua squadra, ha battuto 6-1, 6-4 il 2.5 riminese Luca Bartoli (Tc Viserba), testa di serie n.4 del torneo bellariese. Nell’altra semifinale, tra due giovani che hanno ampi margini di progresso anche a livello internazionale, si è imposto Edoardo Pagnoni. Il 2.5 verucchiese allievo della scuola agonistica del Valmarecchia Sporting Club, testa di serie n.2, ha battuto il 2.7 cesenate Gabriele Sgroi (Ct Cesena) per 6-3, 6-4.

Quarti: Nicola Filippi (2.3, n.1)-Enea Vinetti (2.6) 6-2, 6-2, Luca Bartoli (2.5, n.4)-Diego Orlando (2.6, n.5) 7-6 (5) 7-5, Gabriele Sgroi (2.7)-Federico Baldinini (2.5, n.3) 6-4, 3-6, 6-3, Edoardo Pagnoni (2.5, n.2)-Mattia Benedetti (2.6, n.7) 6-2, 6-3.

La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Marco Guidi, il torneo è stato diretto in cabina di regia dalla giudice arbitro Elisa Vandi.