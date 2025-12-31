Tennis, a Enrico Baldisserri il Memorial “Piero Serafini” a Riccione

Battuto Mattia Bandini in una finale a senso unico. Nel tabellone di quarta cat. vince Federico Romani, in terza si impone Andrea Monti

Enrico Baldisserri assoluto protagonista a Riccione. In una finale tutta romagnola il 21enne giocatore imolese ha travolto oggi (mercoledì) 6-1, 6-1 il faentino Mattia Bandini completando il percorso netto nel torneo nazionale Open organizzato dal Tennis Club Riccione, la settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, dotato di 3000 euro di montepremi.

Il 2.2 portacolori del Circolo Tennis Bologna, testa di serie n.1, ha perso nel suo cammino vincente nella Perla Verde appena cinque games: l’imolese ha vinto infatti nei quarti per rinuncia del suo avversario, il 2.6 Federico Baldinini, poi ha regolato per 6-2, 6-1 il 2.4 forlivese Tommaso Filippi (Forum), suo compagno d’allenamenti al Tennis Club Viserba, in finale è arrivato un successo molto netto per 6-1, 6-1 sul 2.5 faentino Mattia Bandini (Tc Faenza).

Come detto finale a senso unico, Bandini vince il primo game sul suo servizio, poi subisce una striscia negativa di 11 games a zero. Sul 6-1, 5-0 Bandini è riuscito a conquistare un game prendendosi molti rischi, ma Baldisserri ha chiuso nel game seguente dopo appena 55 minuti di gioco. Al termine la premiazione effettuata dal consigliere del Tc Riccione, Massimo Vannoni, alla presenza del giudice di sedia, Roberto Scaioli, e del giudice arbitro Simone Lusini. Si conclude così un bel torneo nel segno dei giovani, sui campi del Tennis Club Riccione si sono visti giocatori in rampa di lancio di cui sentiremo ancora parlare.

Alle battute finali anche i tabelloni a chiusura di 4° categoria e di 3°. Nel tabellone di 3° finale tra Edoardo Pozzi (Coopesaro Tennis) ed Andrea Monti (Ct Cesena). Successo di Monti nel match-clou per 6-4, 6-4. Semifinali: Pozzi (3.1)-Alessandro Bacchini (3.2) 7-5, 6-2, Monti (3.1)-Francesco Muratori (3.1) 6-4, 6-0.

Nel tabellone di 4° categoria in finale è andato in scena martedì sera il derby del Ct Cerri di Cattolica, tra Matteo Silvagni e Federico Romani. Ha vinto Romani, al termine di una vera maratona, per 4-6, 7-5, 12-10.

Semifinali: Silvagni (4.1)-Daniele Mastromattei (4.1) 6-1, 6-2, Federico Romani (4.1)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-0, 6-7 (0), 14-12.