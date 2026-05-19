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Tennis, a Giovanni Casadei il Trofeo del Gelso

Superato in finale sui campi del Circolo Tennis Venustas Nicola Marchi.

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
19 maggio 2026 23:52
Tennis, a Giovanni Casadei il Trofeo del Gelso - Da sinistra Giovanni Casadei e Nicola Marchi
Da sinistra Giovanni Casadei e Nicola Marchi
Bellaria Igea Marina
Sport
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Giovanni Casadei trionfa ad Igea Marina. Il portacolori del Tennis Villa Carpena ha sconfitto in finale Nicola Marchi (Ct Gambettola) conquistando così il primo gradino del podio nel torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gelso. Il match-clou si è giocato questa sera ed alla fine Casadei si è imposto con il punteggio di 5-7, 6-3, 10-6.

Quarti: Marco Oliva (4.1, n.8)-Mauro Della Vittoria (4.1, n.1) 6-0, 1-6, 10-8, Giovanni Casadei (4.1, n.12)-Daniele Mastromattei (4.1, n.13) 6-4, 6-7 (5), 10-8, Nicola Marchi (4.3)-Mirco Boschi (4.1, n.14) 7-5, 6-2, Fabio De Santis (4.1, n.2)-Roberto Sanzani (4.2) 1-0 e ritiro.

Semifinali: Giovanni Casadei (4.1, n.12)-Marco Oliva (4.1, n.8) 5-7, 6-4, 10-2, Nicola Marchi (4.3)-Fabio De Santis (4.1, n.2) 7-5, 6-2.

Il giudice di gara è stata Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi. Da sabato sui campi del Circolo Tennis Venustas saranno protagoniste le giocatrici impegnate nel torneo di 4° categoria.

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