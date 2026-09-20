Tennis, a Meldola Baldisserri, Mazza, Bagnolini e Ravaioli in semifinale

Al rush finale il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Meldola, otato di 4000 euro di montepremi

Al rush finale il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Meldola, una rassegna dotata di ben 4000 euro di montepremi. Si tratta della prima edizione dell’Open “Città di Meldola-Trofeo Madonna del Popolo”.

Conquistano le semifinali, concluse questa sera dopo il doppio turno (quarti in mattinata), l’imolese Enrico Baldisserri, il riminese Manuel Mazza (Ct Crema), n.1 del seeding, che nei quarti del mattino ha regolato facilmente il forlivese Alex Guidi, Daniel Bagnolini e Nicola Ravaioli che ha vinto il derby del Forum su Nicola Filippi.

Ottavi: Alex Guidi (2.6, n.8)-Enea Vinetti (2.6) 4-6, 6-1, 6-2, Nicola Filippi (2.3, n.4)-Massimo Ciampalini (2.6) 6-3, 7-6 (2), Nicola Ravaioli (2.3, n.5)-Jacopo Martinelli (2.6) 6-4, 7-6 (3), Christian Capacci (2.7)-Edoardo Pagnoni (2.5, n.7) 6-4, 6-4.

Quarti: Mazza (2.1, n.1)-Guidi 6-1, 6-1, Daniel Bagnolini (2.1, n.2)-Capacci 6-2, 6-3, Ravaioli-Nicola Filippi 2-6, 7-5, 6-2.

Il primo giocatore che ha raggiunto le semifinali è stato il 2.2 imolese Enrico Baldisserri (n.3) che prima ha battuto 7-5, 4-1 e ritiro il 2.6 Jamal Urgese, poi ha beneficiato del forfait del 2.4 Tommaso Filippi (n.6).

Gran finale lunedì sera dalle 20.

Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.