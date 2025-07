Tennis, a Riccardo Muratori il memorial “Arnaldo Cicconetti”

Il portacolori del Ct Rimini, testa di serie n.4, in finale supera Felix Legnani 6-4, 6-2 in un match a senso unico in cui ha fatto segnare una netta superiorità

A cura di Redazione 08 luglio 2025 22:29

I finalisti del torneo del Ct Cicconetti premiati dal direttore Roberto Raffaelli

