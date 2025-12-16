Tennis, a Riccione brillano nel tabellone di 3° Silvagni, Mastromattei e Lonfernini
Avanza il 7° Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi
Sui campi del Tennis Club Riccione macina risultati la settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi che si concluderà il 31 dicembre con la finale. Brillano nel tabellone di 3° Matteo Silvagni (Ct Cerri), Daniele Mastromattei (Tc Viserba) e Gian Nicola Lonfernini (San Marino Tennis Club), tutti e tre a segno con un “positivo”.
Tabellone di 3°, 1° turno: Yari Mussoni (3.5)-Claudio Sanchioni (4.1) 3-6, 7-5, 11-9, Federico Tacchi (3.5)-Paolo Briolini (4.1) 6-2, 6-3, Federico Romani (4.1)-Mirko Giardi (3.5) 6-4, 1-6, 10-5, Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-3, 6-0, Paolo Gori (3.5)-Gianmarco Palumbo (4.1) 6-7, 7-5, 11-9, Gianluca Pagliuca (3.5)-Alessandro Mucelli (4.1) 6-4, 2-6, 11-9, Marco Bernardini (3.5)-Andrea Lombardini (3.5) 6-2, 6-4, Giovanni Fabiani (3.5)-Paolo Francolini (3.5) 6-0, 7-5, Matteo Silvagni (4.1)-Alessandro Ciacci (3.5) 6-0, 6-0, Daniele Mastromattei (4.1)-Giacomo Francini (3.5) 6-0, 6-1.
2° turno: Pietro Corbelli (3.5)-Andrea Pacchioni (3.5) 6-2, 6-3, Tommaso Mandelli (3.4)-Nicolò Bollini (3.4) 6-4, 6-1, Gabriele Rondinini (3.4)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-0, 6-1, Gian Nicola Lonfernini (3.5)-Carlo Donzelli (3.4) 6-0, 6-1.