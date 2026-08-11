Altarimini

Tennis: a segno Zanini, Tedeschi, Pierini e Mattioli

Avanza il Trofeo del Gavettone di terza categoria al Circolo Tennis Venustas di igea Marina

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
11 agosto 2026 17:13
Tennis: a segno Zanini, Tedeschi, Pierini e Mattioli -
Bellaria Igea Marina
Sport
Condividi

Avanza la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina.

In bella evidenza nel tabellone di 4° Bruno Zanini, Niccolò Tedeschi, Davide Pierini ed Elia Mattioli.

Tabellone di 4°, 2° turno: Tommaso Crescentini (4.5)-Marco Bianchi (4.5) 6-2, 6-0, Alberto Ioli (4.4)-Paolo Santarini (4.4) 6-2, 7-5, Matteo Casalboni (Nc)-Massimo Casali (4.5) 6-1, 6-1, Fabrizio Masetti (4.4)-Matteo Zanotti (4.4) 6-3, 6-3, Claudio Focchi (4.6)-Marco Sartini (4.5) 6-1, 1-6, 16-14.

Terzo turno: Bruno Zanini (4.3)-Cristian Pucci (4.4) 6-0, 5-0 e ritiro, Niccolò Tedeschi (4.2)-Roberto Cerioli (4.2) 6-1, 6-1, Davide Pierini (4.2)-Simone Cicognani (4.2) 6-2, 6-3, Francesco Saverio Gerboni (4.5)-Virgilio De Angelis (4.3) 6-3, 6-0, Alessandro Guzinschi (4.3)-Andrea Donini (4.3) 6-2, 6-2, Alessandro Pari (4.2)-Roberto Sanzani (4.2) 6-4, 6-4, Alberto Tomassini (4.5)-Diego Pasquinoni (4.4) 1-6, 6-4, 10-5, Claudio Masinelli (4.3)-Michele Massari (4.3) 3-6, 6-4, 12-10, Elia Mattioli (4.2)-Simone Calcagnini (4.2) 6-2, 6-2, Massimiliano Grisanti (4.5)-Riccardo Ferri (4.3) 7-5, 6-2.

La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini