Tennis: a segno Zanini, Tedeschi, Pierini e Mattioli
Avanza il Trofeo del Gavettone di terza categoria al Circolo Tennis Venustas di igea Marina
Avanza la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina.
In bella evidenza nel tabellone di 4° Bruno Zanini, Niccolò Tedeschi, Davide Pierini ed Elia Mattioli.
Tabellone di 4°, 2° turno: Tommaso Crescentini (4.5)-Marco Bianchi (4.5) 6-2, 6-0, Alberto Ioli (4.4)-Paolo Santarini (4.4) 6-2, 7-5, Matteo Casalboni (Nc)-Massimo Casali (4.5) 6-1, 6-1, Fabrizio Masetti (4.4)-Matteo Zanotti (4.4) 6-3, 6-3, Claudio Focchi (4.6)-Marco Sartini (4.5) 6-1, 1-6, 16-14.
Terzo turno: Bruno Zanini (4.3)-Cristian Pucci (4.4) 6-0, 5-0 e ritiro, Niccolò Tedeschi (4.2)-Roberto Cerioli (4.2) 6-1, 6-1, Davide Pierini (4.2)-Simone Cicognani (4.2) 6-2, 6-3, Francesco Saverio Gerboni (4.5)-Virgilio De Angelis (4.3) 6-3, 6-0, Alessandro Guzinschi (4.3)-Andrea Donini (4.3) 6-2, 6-2, Alessandro Pari (4.2)-Roberto Sanzani (4.2) 6-4, 6-4, Alberto Tomassini (4.5)-Diego Pasquinoni (4.4) 1-6, 6-4, 10-5, Claudio Masinelli (4.3)-Michele Massari (4.3) 3-6, 6-4, 12-10, Elia Mattioli (4.2)-Simone Calcagnini (4.2) 6-2, 6-2, Massimiliano Grisanti (4.5)-Riccardo Ferri (4.3) 7-5, 6-2.
La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.