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Tennis: a segno Gerboni, Crescentini, Brunelli e Grisanti

Avanza il Trofeo del Gavettone di terza categoria al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
10 agosto 2026 17:03
Tennis: a segno Gerboni, Crescentini, Brunelli e Grisanti -
Bellaria Igea Marina
Sport
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Avanza la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina. In bella evidenza nel tabellone di 4° Francesco Saverio Gerboni, Tommaso Crescentini, Carlo Alberto Brunelli e Massimiliano Grisanti.

Tabellone di 4°, 1° turno: Claudio Focchi (4.6)-Enrico Fantini (Nc) 4-6, 7-5, 10-2,

2° turno: Francesco Saverio Gerboni (4.5)-Filippo Sartini (4.5) 6-3, 6-2, Tommaso Crescentini (4.5)-Marco Bianchi (4.5) 6-2, 6-0, Carlo Alberto Brunelli (4.4)-Francesco Visino (4.4) 6-3, 3-6, 12-10, Alberto Tomassini (4.5)-Angelo Neri (Nc) 6-3, 6-0, Alberto Ioli (4.4)-Paolo Santarini (4.4) 6-2, 7-5, Danilo Panciocco (4.5)-Matteo Santarini (Nc) 6-4, 7-5, Matteo Casalboni (Nc)-Massimo Casali (4.5) 6-1, 6-1, Fabrizio Masetti (4.4)-Matteo Zanotti (4.4) 6-3, 6-3, Massimiliano Grisanti (4.5)-Severino Brocca (4.6) 6-3, 7-5.

La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

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