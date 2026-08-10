Tennis: a segno Gerboni, Crescentini, Brunelli e Grisanti
Avanza il Trofeo del Gavettone di terza categoria al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina
Avanza la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina. In bella evidenza nel tabellone di 4° Francesco Saverio Gerboni, Tommaso Crescentini, Carlo Alberto Brunelli e Massimiliano Grisanti.
Tabellone di 4°, 1° turno: Claudio Focchi (4.6)-Enrico Fantini (Nc) 4-6, 7-5, 10-2,
2° turno: Francesco Saverio Gerboni (4.5)-Filippo Sartini (4.5) 6-3, 6-2, Tommaso Crescentini (4.5)-Marco Bianchi (4.5) 6-2, 6-0, Carlo Alberto Brunelli (4.4)-Francesco Visino (4.4) 6-3, 3-6, 12-10, Alberto Tomassini (4.5)-Angelo Neri (Nc) 6-3, 6-0, Alberto Ioli (4.4)-Paolo Santarini (4.4) 6-2, 7-5, Danilo Panciocco (4.5)-Matteo Santarini (Nc) 6-4, 7-5, Matteo Casalboni (Nc)-Massimo Casali (4.5) 6-1, 6-1, Fabrizio Masetti (4.4)-Matteo Zanotti (4.4) 6-3, 6-3, Massimiliano Grisanti (4.5)-Severino Brocca (4.6) 6-3, 7-5.
La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.