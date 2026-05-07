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Tennis, a Viserba agli ottavi Matteini, Laganà, Ascani e Cortesi

Il memorial “Sandrino Boschetti” di terza categoria sui campi del Tc Viserba entra nel vivo

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
07 maggio 2026 10:06
Tennis, a Viserba agli ottavi Matteini, Laganà, Ascani e Cortesi - Alessandro Cortesi
Alessandro Cortesi
Rimini
Sport
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Avanza il tabellone finale nel torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Conquistano gli ottavi di finale Pietro Matteini (Ct Cicconetti), Alessandro Laganà (Ct Casalboni), Emanuele Ascani (Gt Rivazzurra) ed Alessandro Cortesi (Tc Viserba).

4° turno: Francesco Pazzaglini (3.2)-Francesco Bagli (3.4) 7-6, 6-1, Alessandro Manduchi (3.2)-Alessandro Monti (3.3) 6-2, 6-1, Pietro Matteini (3.2)-Mirko Giardi (3.5) 6-1, 6-2, Alessandro Laganà (3.3)-Tommaso Zanzini (3.2) 6-4, 6-1, Emanuele Ascani (3.2)-Francesco Paolini (3.4) 6-4, 6-1, Alessandro Cortesi (3.3)-Leonardo Capogrossi (3.2) 6-0, 7-5. Ottavi anche per Filippo Marcaccini (3.3) per il forfait del suo avversario.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio

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