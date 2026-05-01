Tennis, a Viserba avanza il memorial “Sandrino Boschetti”
All’esordio nel tabellone finale vincono Palumbo, Lombardini, Mariani e Battazza
Macina risultati il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Avanzano nel tabellone finale, tra gli altri, Gianmarco Palumbo (Valmarecchia Sporting Club), Andrea Lombardini (Galimberti Tennis Team), Alessandro Mariani (Tc Viserba) ed Andrea Battazza (Gt Rivazzurra).
Sezione 4.1, 1° turno: Cristian Campidelli (4.2)-Fabrizio Giannandrea (4.3) 6-1, 6-4.
Turno di qualificazione: Samuele Cardinali (4.1, n.2)-Franco Ubalducci (4.2)6-2, 6-3, Giovanni Casadei (4.1, n.3)-Romeo Fabbri (4.2) 1-6, 6-1, 12-10.
1° turno tabellone finale: Gianmarco Palumbo (3.5)-Giacomo Mainardi (4.3) 7-6, 7-5, Martin Gamero Mariano (4.1)-Villiam Ricci (3.5) 7-5, 3-6, 10-7, Andrea Lombardini (3.5)-Gabriele Angelucci (4.1) 6-2, 6-4, Luca Blatti (3.4)-Renzo Faedi (3.4) 6-0, 6-1, Alessandro Neri (4.4)-Sandro Grossi (3.5) 6-2, 2-6, 10-8, Daniele Friguglietti (4.1)-Andrea Saponi (3.5) 6-4, 7-6, Andrea Battazza (3.5)-Loris Volpinari (4.2) 6-2, 4-6, 10-4, Federico Giacchetti (3.5)-Marco Mazza (4.1) 2-6, 6-2, 10-8, Alessandro Mariani (3.5)-Jacopo Paladini (4.1) 6-2, 3-0 e ritiro.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio.