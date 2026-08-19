Tennis, a Viserba giovedì match clou tra Emma Lanzoni ed Elena Omiccioli
Al gran finale il torneo nazionale del Tennis Club Viserba (1000 euro di montepremi). Nel tabellone di terza successo di Anita Amadio
Al gran finale il torneo nazionale Open femminile dotato di 1000 euro di montepremi. Protagoniste dell’atto finale, domani sera (giovedì) alle 18, Emma Lanzoni (Tc Faenza) ed Elena Omiccioli (Tennis Team Fano).
Semifinali: Emma Lanzoni (2.6)-Evelyn Amati (2.6) 6-4, 6-1, Elena Omiccioli (2.5, n.2)-Ilaria Rondinelli (2.5, n.3) 6-3, 6-3.
Nel tabellone a conclusione di 3° finale tra la 3.3 Anita Amadio e la 3.2 Alessia Liverani (n.2) che in semifinale ha battuto 6-4, 6-3, Giulia Nobili (3.2). Nel match-clou successo di Anita Amadio (Tc Riccione) sulla portacolori del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano per 3-6, 7-5, 10-4.
Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, coadiuvato da Giuseppe Del Bianco, direttore di gara Marco Mazza.
Intanto avanza il torneo nazionale Open maschile, il Memorial “Cristian Cavioli” dotato di un montepremi di 3000 euro che terrà banco fino al 29 agosto. In bella evidenza nel primo tabellone di 3° alcuni giovani giocatori del Tc Viserba, come Pietro Corbelli, Federico Attanasio, Francesco Bagli e Francesco Paolini.
Tabellone di 3.5-3.3, turno di qualificazione: Pietro Corbelli (3.3)-Marco Storoni (3.5) 6-1, 6-1, Federico Attanasio (3.3, n.2)-Tommaso Bergonzoni (4.1) 6-2, 4-6, 10-8, Tommaso Mandelli (3.3, n.4)-Giacomo Francini (3.5) 6-0, 6-4, Francesco Bagli (3.4)-Guido Giugliano (3.3, n.7) 6-1, 6-1, Francesco Pratelli (3.3, n.8)-Fabio Righetti (3.4) 6-3, 6-3, Elia Michelangelo Cicognani (3.3, n.9)-Gianfilippo De Palma (3.4) 2-6, 6-3, 10-4, Filippo Marcaccini (3.3, n.5)-Stefano Vellucci (3.5) 7-5, 6-0, Francesco Paolini (3.4)-Pietro Montemaggi (3.3, n.6) 6-3, 6-1.
Sezione 3.2-3.1, 1° turno: Luca Blatti (3.2)-Vittorio Landi (4.1) 6-2, 3-6, 10-4, Filippo Fracassi (3.2)-Nicolò Ceccarelli (3.2) 7-5, 6-0.
2° turno: Emanuel Lorenzo Burato (3.1, n.14)-Julian Manduchi (3.1) 1-6, 6-1, 12-10, Gianfilippo Falconi (3.1)-Loris Tomassetti (3.1, n.13) 4-6, 7-5, 10-7, Iangabriel Ferrara (3.1, n.12)-Felix Legnani (3.1) 6-2, 6-4,