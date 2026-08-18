Tennis, a Viserba in semifinale Amati, Lanzoni, Rondinelli ed Omiccioli
Alle semifinali il torneo nazionale Open femminile del Tennis Club Viserba (1000 euro di montepremi. Avanza il Memorial “Cristian Cavioli”, Open da 3000 euro di montepremi
Entra nella fase clou il torneo nazionale Open femminile dotato di 1000 euro di montepremi, torneo che terrà banco fino al 20 agosto. Conquista le semifinali Evelyn Amati, in grande evidenza sui campi di casa. La giovane portacolori del Tc Viserba, reduce dal successo nel torneo Open del Turista alla Polisportiva 2000 Cervia, ha eliminato la n.1 del seeding, la 2.4 Silvia Alletti (Tc San Marino). Semifinali, in programma oggi dalle 18.30, anche per Emma Lanzoni (Tc Faenza), Ilaria Rondinelli (Tc Ippodromo) ed Elena Omiccioli (Tennis Team Fano).
Quarti: Evelyn Amati (2.6)-Silvia Alletti (2.4, n.1) 3-6, 6-2, 13-11, Emma Lanzoni (2.6)-Maria Bianca Bovara (2.7) 6-1, 2-6, 10-6, Ilaria Rondinelli (2.5, n.3)-Nadin Lisì Barbarossa (2.5, n.6) 6-3 e ritiro, Elena Omiccioli (2.5, n.2)-Camilla Fabbri (2.5, n.7) 6-1, 6-0.
Nel tabellone a conclusione di 3° finale tra la 3.3 Anita Amadio e la 3.2 Alessia Liverani (n.2) che in semifinale ha battuto 6-4, 6-3, Giulia Nobili (3.2).
Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.
Intanto avanza il torneo nazionale Open maschile, il Memorial “Cristian Cavioli” dotato di un montepremi di 3000 euro che terrà banco fino al 29 agosto. In bella evidenza nel primo tabellone di 3° alcuni giovani giocatori del Tc Viserba, come Pietro Corbelli, Federico Attanasio e Francesco Bagli.
Tabellone di 3.5-3.3, 1° turno: Stefano Vellucci (3.5)-Edoardo Baccini (3.5) 6-3, 6-1, Francesco Paolini (3.4)-Paolo Briolini (3.5) 6-3, 6-3.
Turno di qualificazione: Pietro Corbelli (3.3)-Marco Storoni (3.5) 6-1, 6-1, Vittorio Landi (4.1)-Massimiliano Agnello (3.3, n.1) 6-2, 2-0 e ritiro, Federico Attanasio (3.3, n.2)-Tommaso Bergonzoni (4.1) 6-2, 4-6, 10-8, Tommaso Mandelli (3.3, n.4)-Giacomo Francini (3.5) 6-0, 6-4, Francesco Bagli (3.4)-Guido Giugliano (3.3, n.7) 6-1, 6-1, Francesco Pratelli (3.3, n.8)-Fabio Righetti (3.4) 6-3, 6-3, Elia Michelangelo Cicognani (3.3, n.9)-Gianfilippo De Palma (3.4) 2-6, 6-3, 10-4.