Tennis, a Viserba la “Rimini Cup” dal 7 al 13 settembre

Presentato ufficialmente il torneo Itf Women's Tour in programma al Tennis Club Viserba (15.000 dollari) dal 7 al 13 settembre

Presentato ufficialmente oggi nella Club House del Tennis Club Viserba il torneo Itf Women’s Tour “Rimini Cup”, un evento dotato di 15.000 dollari di montepremi, giunto alla terza edizione, in programma sui campi del Club riminese dal 7 al 13 settembre.

E’ stata presentata un’entry list di notevole rilievo tecnico perché saranno protagoniste tanti giovani prospetti del tennis mondiale, val la pena ricordare che la prima edizione del torneo viserbese, prima di un’interruzione, fu vinta da Jasmine Paolini nel 2014, poi tre anni fa fu protagonista l’austriaca Lilli Tagger, la 18enne ora n.49 del ranking Wta. Quest’anno il seeding è guidato dalla georgiana Sophia Shapatava, n.462 del ranking Wta, ma ex n.186, seguita dalla tedesca Eva Marie Voracek, dalle azzurre Verena Meliss ed Angelica Raggi, l’ucraina Mariia Lazarenko, la lettone Elza Tomase, Francesca Gandolfi e la slovena Kristina Novak. In tabellone la riminese Marta Lombardini, una delle giocatrici più attese dal pubblico di casa e romagnolo.

Il presidente del Tc Viserba, Fabio De Santis, ha aperto la conferenza: “Samo vicinissimi al torneo, le giocatrici scenderanno in campo lunedì, domenica ci sarà la presentazione della Rimini Cup, con la compilazione del tabellone e delle giocatrici, lo faremo all’ex Chiesa Santa Maria ad Nives, in Corso d’Augusto, luogo iconico, sarà un evento aperto a tutti, importante per entrare in confidenza con il messaggio del tennis. Siamo alla terza edizione, l’ambizione ci sta dando continuità perché questo evento sposa un progetto di destinazione turistica, non è solo pura competizione sportiva, ma ha una precisa valenza di destagionalizzazione per l’area Nord di Rimini. L’Itf ci ha dato la possibilità di organizzare due tornei consecutivi a Maggio, noi siamo un resort diffuso, abbiamo già tutto quello che ci serve per organizzare grandi manifestazioni come queste”.

Mattia Morolli, Assessori ai lavori pubblici del Comune di Rimini, ha sottolineato: “Comune e Regione non rimangono insensibili allo sforzo economico e tecnico del Tc Viserba, ma anche per l’importanza di un percorso, si nasce e si cresce. L’intervento di supporto del Comune è diffuso e si basa su dati reali, abbiamo attivato questo percorso su bicicletta, danza, calcio, tennis che sta vivendo un momento d’oro. Questa è una zona sportiva – ha spiegato Morolli – qui c’è stato un investimento su tennis, calcio, sulla piscina, la parte turistica dialoga con la parte a monte per quanto riguarda servizi ed eventi sportivi”.

Presente Martina Fabbri, responsabile della Segreteria dell’Assessorato al Turismo della Regione Emilia Romagna, in rappresentanza dell’Assessora Roberta Frisoni che ha mandato un messaggio: “Il ritorno a Rimini dell’ITF Women’s World Tennis Tour è un appuntamento importante, che siamo particolarmente felici come Regione di ospitare, perché valorizza il talento e la crescita del movimento tennistico femminile e offre alle giovani atlete un’occasione concreta per misurarsi a livello internazionale e costruire il proprio percorso verso il professionismo. Un torneo che ha già dimostrato il proprio valore: proprio qui, nel 2014, vinse una giovanissima Jasmine Paolini, oggi simbolo del tennis italiano nel mondo. Rimini, con la sua straordinaria capacità ricettiva e di accoglienza, è poi il luogo ideale per ospitare manifestazioni di questo livello, una città abituata ai grandi eventi e capace di trasformarli in occasioni di partecipazione, promozione e attrattività turistica. Portare sul territorio atlete provenienti da diversi Paesi, accompagnatori e appassionati significa inoltre rafforzare la visibilità internazionale della città e della nostra regione, anche in un periodo particolarmente interessante come quello di settembre. È questa la direzione sulla quale continuiamo a lavorare, sostenendo eventi sportivi capaci di valorizzare anche il protagonismo femminile, coinvolgere il pubblico e, allo stesso tempo, generare presenze e nuove opportunità per i territori che li ospitano”.

Fa il suo esordio assoluto nella qualità di direttore del torneo Jacopo Montoneri, giocatore cresciuto sui campi del Tc Viserba: “Il torneo Itf si presenta al via al 32 giocatrici nel tabellone principale provenienti da tutte le parti del mondo, quest’anno l’obiettivo più importante è cercare di alzare l’asticella, per me è una grande soddisfazione, ricordo che nel 2103 ero raccattapalle proprio in questo torneo, dietro al torneo c’è un grande lavoro di preparazione, speriamo in una manifestazione di successo”.

Il maestro Marco Mazza (direttore tecnico del Circolo) ha ribadito: “Qui abbiamo avuto la fortuna di vedere Jasmine Paolini e Lilli Tagger, anche quest’anno abbiamo un seeding di buonissimo livello, la n.1 è l’esperta georgiana Shapatava, poi vorrei sottolineare la presenza di una giovanissima promessa come la 17enne ucraina Lazarenko, avremo la nostra Marta Lombardini, se l’emozione non la tradisce è a un livello pari alle migliori”. Poi Mazza ha rivelato le wild-card: “Andranno alla sammarinese Silvia Alletti, e a tre nostre giocatrici, Maria Bianca Bovara, Evelyn e Viola Amati, una di queste per il tabellone principale”.