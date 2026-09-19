Tennis, a Viserba partito il torneo di prequali Ibi di 4° categoria maschile
Si qualificano Piastra, Raggini, Nordio e Maggioli
Al via sui campi del Tennis Club Viserba il torneo di Prequali Ibi di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 4 ottobre. Sono in programma un singolare maschile di 4° categoria con 64 iscritti ed un doppio maschile con 5 coppie.
Nel singolare maschile si parte con un tabellone Nc, a seguire quello finale che vede come teste di serie nell’ordine i 4.1 Tommaso Turchi, Alberto Amadio, Marco Gianfrini, Maurizio Bologna, Pietro Fabbri, Jacopo Paladini, Marco Fuschillo, Matteo De Angeli, Alessandro Guzinschi, Andrea Parenti, Enrico Lugaresi, Adriano Amadio, Samuele Cardinali, i 4.2 Fabio Montebelli, Romeo Fabbri e Francesco Palmieri. Nel doppio al via dieci coppie.
Si qualificano per il tabellone finale Mauro Piastra, Danilo Raggini, Pietro Paolo Nordio e Marcello Maggioli.
Turno di qualificazione Nc: Mauro Piastra-Filippo Canini 6-0, 6-0, Danilo Raggini-Angelo Neri 6-3, 6-0, Pietro Paolo Nordio-Elia Biondi 6-2, 6-2, Marcello Maggioli-Lorenzo Damiani 6-1, 6-0. Si qualifica anche Giammarco Fratti.
Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Luca Bartoli.