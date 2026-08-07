Tennis, a Viserba scatta il torneo nazionale Open femminile

Silvia Alletti guida un seeding molto giovane e di qualità. Mille euro il montepremi. Sono 54 le giocatrici iscritte

Il tennis di qualità torna a fare tappa al Tennis Club Viserba con il torneo nazionale Open femminile dotato di 1000 euro di montepremi che scatterà domani e terrà banco fino al 20 agosto. Sono 54 le giocatrici al via, si parte con il tabellone di 3° categoria che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine le 3.1 Lucrezia Lolli, Agata Bravin, Gioia Bassi e le 3.2 Giulia Nobili, Elisa Trenti, Lucrezia Vanni, Alessia Liverani ed Anna Foschini. Nel main-draw le favorite del seeding sono nell’ordine la 2.4 sammarinese Silvia Alletti, al rientro dopo un lungo infortunio, le 2.5 Elena Omiccioli, Ilaria Rondinelli, Agnese Stagni, Caterina Burini, Nadin Lisì Barbarossa, Camilla Fabbri, recente vincitrice del torneo Itf Junior Tour croato di Vinkovci, e Lavinia Guerresco. Il programma di domani prevede quattro match a partire dalle 17.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.