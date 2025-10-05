Tennis A2, all'esordio Viserba impatta per 3-3 in casa contro il Ct Scaligero di Verona

Un risultato positivo che serve a partire con il piede giusto in un campionato estremamente competitivo

Un Tennis Club Viserba incerottato e condizionato dagli infortuni recenti ma sempre spinto da un formidabile spirito di gruppo e dalla determinazione che ne caratterizza le prestazioni, ottiene un buon pareggio casalingo per 3-3 nella prima giornata del campionato di A2 contro il Circolo Tennis Scaligero di Verona. Un risultato positivo che serve a partire con il piede giusto in un campionato estremamente competitivo.

La formazione romagnola ha giocato nel complesso un buon confronto contro la solida formazione veneta, ma Alberto Bronzetti e Samuel Zannoni non erano al meglio e quindi il pareggio va accolto di buon grado in attesa di tempi migliori.

Nei singolari subito 2-0 Verona con le nette vittorie di Riccardo Bellotti su un Alberto Bronzetti penalizzato da una condizione ancora incerta, mentre Nicola Filippi ha ceduto nettamente alla brillantezza dell’austriaco Thomas Statzberger. I padroni di casa tornano in parità dopo la seconda serie dei singolari. Manuel Mazza travolge il giovane Samuele Seghetti (classe 2006), emulato da Luca Bartoli che conferma il suo buon momento e non dà scampo a Leonardo Veronese. Davvero buona la prova del riminese che sabato ha trionfato anche nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia battendo in finale Marco Chiarello. Tutto affidato ai doppi finiti uno per parte, con il tandem Mazza-De Rossi che ha confezionato il pareggio per i padroni di casa.

Singolari: Manuel Mazza-Samuele Seghetti 6-0, 6-1, Riccardo Bellotti-Alberto Bronzetti 6-2, 6-1, Thomas Statzberger-Nicola Filippi 6-2, 6-2, Luca Bartoli-Leonardo Veronese 6-2, 6-1.

Doppi: Bellotti-Statzberger b. Bronzetti-Zannoni 6-1, 6-2, Mazza-De Rossi b. Franchini-Seghetti 6-4, 6-2.

La squadra riminese tornerà in campo domenica prossima (dalle 10) sfidando nella seconda giornata di andata dell’8° girone di qualificazione il Tennis Club Villasanta sui campi di Monza. La squadra brianzola può schierare il francese Mathias Antoine Marie Bourgue (2.1), i 2.3 Pietro Orlando Fellin e William Mirarchi ed il 2.5 Van Son Didoni. Una squadra giovane, ma ben attrezzata, sicuramente da prendere con le molle.