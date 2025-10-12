Tennis A2, il Tc Viserba battuto 4-2 non senza rimpianti

Nella seconda giornata di A2 sui campi del Tc Villasanta di Monza

Seconda giornata per il campionato di A2 di tennis a squadre e prima trasferta stagionale per il Tennis Club Viserba impegnato sui campi del Tennis Club Villasanta di Monza. Si trattava della seconda giornata di andata dell’ottavo girone che ha visto la formazione riminese perdere 4-2, ma solo al match tie-berak dei due doppi finali. Sul punteggio di 2-2 la coppia Mirarchi-Borroni ha battuto sul filo di lana Jacopo Emanuele Riccardi e Samuel Zannoni, ancora prima Mazza-Bartoli avevano ceduto al fotofinish a Fellin-Bourgue.

Peccato, un pareggio poteva essere il risultato più giusto. Ma rimane l’ottima prestazione della squadra viserbese dove spiccano i successi dei due giocatori più in forma, quelli di Marco Mazza, che è risalito da 1-3 nel terzo set prima di battere il francese Bourgue, e Luca Bartoli in singolare, niente da fare invece, sempre in singolare per Alberto Bronzetti, ancora alla ricerca della miglior condizione dopo l’infortunio, e per Nicola Filippi.

I parziali: Pietro Orlando Fellin-Alberto Bronzetti 6-0, 6-2, William Mirarchi-Nicola Filippi 6-2, 7-5, Manuel Mazza-Antoine Marie Mathias Bourgue 7-6 (4), 6-7 (4), 6-4, Luca Bartoli-Andrea Borroni 7-6 (2), 6-4. I doppi: Fellin-Bourgue b. Mazza-Bartoli 4-6, 6-2, 10-3, Mirarchi-Borroni b. Zannoni-Riccardi 7-5, 6-7 (8), 10-1.

Si torna in campo domenica prossima (dalle 10) con il Tennis Club Viserba impegnato in casa nella terza ed ultima giornata di andata contro la Canottieri Casale Monferrato. La formazione alessandrina è di notevole qualità, può schierare lo spagnolo Carlos Taberner (1.14), i francesi Costant Lestienne (1.14) e Corentin Denolly (2.1), il tedesco Max Hans Rehberg (2.3), Federico Iannaccone (2.2), Gregorio Biondolillo (2.3) ed i 2.4 Alessio De Michelis ed il cesenate Fabio Leonardi.