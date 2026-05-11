Tennis, al Ct Venustas al quinto turno Bernardi, Casadei, Conti e Boschi
Avanzano i match del tabellone finale nel Trofeo del Gelso di 4° categoria maschile
Avanza verso le fasi tecnicamente salienti il classico torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas, che terrà banco fino al 17 maggio.
Approdano al quinto turno nel tabellone finale, tra gli altri, Andrea Bernardi (Ct Cervia), Giovanni Casadei (Tennis Villa Carpena), Carlo Conti (San Marino Tennis Club) e Mirco Boschi (Polisportiva Tennis Vallesavio).
Tabellone finale, 2° turno: Andrea Donini (4.3)-Lorenzo Praconi (4.3) 6-4, 2-6, 10-6, Fabrizio Giannandrea (4.3)-Luca Violini (4.3) 6-1, 6-2, Lorenzo Scarpellini (4.3)-Federico Crisafulli (4.3) 7-6 (4), 6-1, Roberto Sanzani (4.2)-Fulvio Fracassi (4.3) 6-1, 6-4.
3° turno: Roberto Casadei (4.2)-Gian Franco Frisoni (4.3) 6-0, 1-6, 10-4, Giulio Macori (4.2)-Fabio Montebelli (4.3) 7-5, 7-5, Carlos Bevilacqua (4.2)-Matteo Battistini (4.3) 6-3, 6-0, Tommaso Turchi (4.2)-Edoardo Maria Ciuffoli (4.4) 6-0, 6-2, Mario Nannucci (4.2)-Elia Mattioli (4.4) 4-6, 6-3, 10-5, Francesco Busca (4.3)-Samuele Cardinali (4.1) 6-3, 6-7 (5), 10-7, Adriano Amadio (4.1, n.15)-Dante Bevilacqua (4.4) 6-2, 6-2.
4° turno: Andrea Bernardi (4.1, n.16)-Lorenzo Podeschi (4.5) 6-3, 6-3, Giovanni Casadei (4.1, n.12)-Cristian Campidelli (4.2) 6-4, 6-3, Carlo Conti (Nc)-Marco Gianfrini (4.1, n.5) 4-6, 7-6 (5), 10-8, Nicola Marchi (4.3)-Alessandro Giannini (4.1, n.11) 6-0, 6-0, Simone Balzani (4.1, n.9)-Matteo De Angeli (4.2) 6-2, 6-2, Mirco Boschi (4.1, n.14)-Enea Venturini (4.5) 6-1, 6-4.
Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.