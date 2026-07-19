Tennis, al rush finale la tappa “Emilia Romagna Junior Tour” al Tc Viserba
Vittorie di Morganti e Paladini nell’U10, Oddone e Sarra nell’U12, Foschi e Cenciarini nell’U14, Raimondi e Cordella nell’U16
Si è conclusa con otto finali sui campi del Tennis Club Viserba la tappa del Circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.
Vediamo tutti i risultati. Nell’Under 10 maschile finale tra Francesco Di Lena (Ct Rimini) e Pietro Morganti (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli). Vittoria di Pietro Morganti per 6-3, 6-4.
Semifinali: Francesco Di Lena-Elia Pini 6-1, 6-1, Pietro Morganti-Leonardo Oligeri 6-1, 6-2. Nell’Under 10 femminile successo di Giulia Paladini. La portacolori del Galimberti Tennis Team ha battuto in finale per 6-2, 6-4 Beatrice Cola (Ct Casalboni).
Quarti: Emma Liera-Beatrice Parmeggiani 6-4, 6-3, Camilla Testa-Giulia Paladini 7-5, 6-0. In semifinale anche Lucilla Zammarchi.
Semifinali: Cola-Liera 7-6, 7-6, Paladini-Zammarchi 6-0, 6-0.
Nell’Under 12 maschile finale tra Denny Bentini (Tc Faenza) e Lorenzo Sarra (Black Ace Ssd). Il titolo va a Lorenzo Sarra che si impone con il punteggio di 6-7, 6-1, 10-5.
Semifinali: Denny Bentini-Pietro Allegra (n.1) 6-3, 6-3, Lorenzo Sarra (n.2)-Carlo La Malfa 6-2, 6-3.
Nell’Under 12 femminile vittoria di Giulia Oddone. La portacolori del Ct Bologna, testa di serie n.1, in finale ha battuto Yara Charmiti (Tennis Comunali Vicenza), testa di serie n.2, per 0-6, 6-4, 10-8.
Nell’Under 14 femminile vittoria di Federica Foschi (Virtus Bologna) in finale su Petra Salvi (Tennis Modena).
Semifinali: Federica Foschi (n.1)-Greta Amaducci 7-5, 6-4, Petra Salvi-Emma Veronesi (n.2) 7-5, 6-3.
Nell’Under 14 maschile si è imposto Leonardo Cenciarini. Il portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Riccardo Paolini (n.4) per 7-5, 6-1 ed in finale Tommaso Pilati (Tc Faenza), testa di serie n.3, per 6-2, 6-3. Semifinale: Pilati-Matteo Coppini 7-5, 6-1.
Il torneo è stato diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Marco Mazza).
In contemporanea al torneo dell’Emilia Romagna Junior Tour si è giocato sui campi del Tennis Club Viserba il torneo nazionale Under 16, maschile e femminile. Nel maschile successo di Lorenzo Cordella in finale su Nicolas Conti nel derby del Ct Fano per 7-5, 6-2.
Quarti: Leonardo Tana-Alessandro Casanova 6-2, 4-6, 10-5. Semifinali: Nicolas Conti-Leonardo Bartoletti (n.2) 7-5, 7-5, Cordella (n.1)-Tana 6-1, 6-0.
Nel femminile sale sul gradino più alto del podio Eva Raimondi. La portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.1, ha battuto in finale Beatrice Sanna (Valmarecchia Sporting Club) per 6-3, 6-2. Semifinale: Beatrice Sanna-Shaylee Cieri 1-6, 6-1, 10-5.
Al termine le premiazioni effettuate dal dirigente del Tc Viserba, Marco Paolini, e dal giudice di gara Antonio Giorgetti