Tennis, al rush finale la tappa “Emilia Romagna Junior Tour” al Tc Viserba

Vittorie di Morganti e Paladini nell’U10, Oddone e Sarra nell’U12, Foschi e Cenciarini nell’U14, Raimondi e Cordella nell’U16

A cura di Stefano Ferri 19 luglio 2026 18:08

La premiazione del torneo Under 14

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