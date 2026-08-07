Tennis, brilla il riminese Daniele Longo con l'Italia: la U16 azzurra alle finali della Junior Davis Cup

Quinto posto alla Summer Cup, pass conquistato per le gare di novembre in Egitto

La Nazionale Under 16 maschile di tennis ha staccato il pass per le Junior Davis Cup Finals 2026, in programma allo Smash Sporting Club del Cairo (Egitto) dal 2 all'8 novembre.

Capitanata da Antonio Rubino e composta da Zeno Roveri, Daniele Longo e Giorgio Ghia, la squadra azzurra ha brillantemente superato la prima fase di qualificazione della Summer Cup disputata a Latiano, per poi concludere al quinto posto la sua avventura alle Finals andate in scena a Le Touquet (Francia).

La finalina contro la Serbia si è conclusa sul 2-1 in favore dell'Italia, a segno in entrambi i singolari con Daniele Longo (6-4 7-5 su Igor Peric) e Zeno Roveri (6-3 6-2 su Luka Kostic). A risultato acquisito, Luka Kostic e Igor Peric si sono imposti per 4-2 0-4 10-8 su Giorgio Ghia e Zeno Roveri nel match di doppio.