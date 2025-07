Tennis, 'Città di Bellaria': Schaefer e Grymalska le finaliste

Il torneo Open femminile è dotato di 4000 euro di montepremi ed è uno dei tornei più importanti del circuito Open nazionale. Match-clou mercoledì alle 18.30

Anne Schaefer contro Anastasia Grymalska. E’ la finale del torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, uno dei tornei più importanti del circuito Open nazionale, il trofeo “Città di Bellaria” dotato di 4000 euro di montepremi.

In semifinale la 2.1 Anastasia Grymalska (Us Tennis Beinasco), testa di serie n.1, ha battuto la 2.4 riminese Emma Ferrini, testa di serie n.5, per 6-2, 6-1. Nella semifinale della parte bassa del tabellone la 2.2 tedesca Anne Schaefer (n.2), portacolori della Società Angiulli di Bari, ha eliminato la 2.3 riminese Marta Lombardini (Tc Viserba), testa di serie n.3, per 6-0, 7-5. Finale mercoledì alle 18.30.

Nel tabellone a conclusione di terza la finale è tra Valentina Benini (3.1, n.1) ed Erika Razzani (4.1).