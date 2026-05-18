Tennis Club Viserba cede in casa (4-2) al Ct Ceriano Laghetto

Si è giocata la quarta giornata del campionato di B1. Domenica prossima il Tennis Club Viserba osserverà il turno di riposo

Il Tennis Club Viserba cede in casa 4-2 un incontro più combattuto di quanto non dica il punteggio contro il Circolo Tennis Ceriano Laghetto di Saronno nella quarta giornata del primo girone della serie B1 maschile. Un confronto che la formazione riminese ha rischiato di pareggiare, e lo avrebbe fatto con pieno merito.

Perchè dopo essere andata sotto 0-3 dopo i primi tre singolari, Diego Zanni ha vinto un match autoritario su Lorenzo Furia, tenendo il match in bilico prima dei due doppi finali finiti uno per parte. Alessandro Canini in coppia con William Di Marco, che conquista così il primo match in serie B, hanno battuto al fotifinish Furia-Pirrello, mentre Jacopo Emanuele Riccardi e Luca Bartoli hanno ceduto al match tie-break ad un doppio di qualità come quello formato da Soriano e Ribero.

I parziali: Franco Ribero (2.3)-Luca Bartoli (2.5) 6-0, 6-1, Tobia Costanzo Baragiola Mordini (2.6)-Alessandro Canini (2.6) 6-3, 6-1, Adria Barrera Soriano (2.1)-Samuel Zannoni (2.4) 4-6, 6-1, 6-1, Diego Zanni (2.7)-Lorenzo Furia (2.7) 6-1, 7-5. Doppio: Canini-William Di Marco b. Furia-Nicolò Pirrello 4-6, 6-3, 13-11, Soriano-Ribero b. Riccardi-Bartoli 5-7, 6-1, 10-7.

Domenica prossima il Tennis Club Viserba, in occasione della quinta giornata del primo girone di qualificazione, osserverà il turno di riposo, per poi giocare il 31 maggio sui campi del Ts Monte Ka’ Tira di San Gregorio (Catania) che può schierare i 2.4 Simone Massucco ed il rumeno Ioan Alexandru Chirita, il 2.5 Gabriele Felline ed il 2.6 sloveno Tilen Kovac.