Tennis, i vincitori delle finali del circuito ER Junior Tour

Successi di Emma Mattone, Alessandro Teodorani, Alida Romagnoli, Gianmarco Diana, Petra Salvi, Lorenzo Cordella, Pietro Tombari e Bianca Cecchini

Giocate le finali sui campi del Tennis Club Riccione in un grande appuntamento del tennis giovanile, la tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile, alla quale si è aggiunto il torneo Under 16, anche in questo caso maschile e femminile.

Nell’Under 10 femminile successo di Emma Mattone (Ct Casalboni) in finale su Maya Puscas (Tc Faenza) per 6-0, 6-3. In semifinale successo di Mattone per il forfait della sua avversaria, mentre Puscas ha battuto 6-4, 6-2 Stefania Medeea Samoila.

Nell’Under 10 maschile vittoria sui campi di casa per Gianmarco Diana che ha battuto in un match molto equilibrato Mattia Sena (Ct Cicconetti) per 7-5, 2-6, 10-8.

Under 10 maschile, quarti: Leonardo Castori-Leonardo Oligeri 6-0, 6-0, Gianmarco Diana-Diego Lombardi 6-3, 6-1, Mattia Sena-Nicola Fabbri 6-1, 6-1, Nicolò Pazzaglini-Mattia Gaggi 6-3, 6-1. Semifinali: Diana-Pazzaglini 6-7, 6-2, 10-5, Sena-Castori 5-7, 6-0, 10-5.

Petra Salvi conquista il tabellone Under 12 femminile. La portacolori del Tennis Modena, testa di serie n.1, ha regolato in semifinale Viola Rapaccioni per 6-1, 7-5 ed in finale Arianna Storani (n.2), portacolori dell’Associazione Tennis Tolentino, per 6-2, 6-3. Semifinale: Storani-Giulia Oddone 6-2, 6-2.

Nell’Under 12 maschile si è imposto Alessandro Teodorani. Il portacolori del Ct Massa Lombarda ha messo in fila Davide Bonazza in semifinale ed in finale Samuel Contardi (Società Canottieri Casale) per 6-3, 6-2.

Quarti: Davide Bonazza (n.4)-Filippo Giovanelli 6-3, 7-6, Samuel Contardi-Edoardo Catalano (n.2) 6-3, 6-0, Gianmaria Della Rosa (n.3)-Alessandro Marcolini 6-2, 6-4, Alessandro Teodorani (n.1)-Francesco Canestrari 2-6, 7-6, 10-6. Semifinali: Contardi-Della Rosa 6-3, 6-4, Teodorani-Bonazza 2-6, 7-6, 10-6.

Nell’Under 14 maschile vittoria del n.2 del seeding, Lorenzo Cordella. Il portacolori del Ct Fano ha sconfitto in semifinale Filippo Terenzi ed in finale il beniamino di casa, Alessandro Bacchini, per 7-6, 1-6, 10-5.

Tabellone finale, quarti: Alessandro Bacchini (n.1)-Tommaso Mazzanti 6-3, 4-6, 10-4, Mattia Vincenzi (n.5)-Noè Baldini (n.4) 7-6, 6-3, Filippo Terenzi (n.6)-Cesare Biondi (n.3) 7-5, 6-2, Lorenzo Cordella (n.2)-Alessandro Casanova (n.7) 6-2, 6-4. Semifinali: Bacchini-Vincenzi 6-3, 4-6, 10-4, Cordella-Terenzi 6-3, 6-0.

Nell’Under 14 femminile successo di Alida Romagnoli (Tennis Team Senigallia) su Marta Bertozzi (Coopesaro Tennis) per 6-1, 6-0.

Quarti: Amelia Zamboni Campadelli (n.3)-Virginia Arduini 6-7, 6-4, 10-6, Alida Romagnoli-Ioana Bala (n.4) 7-5, 6-2, Marta Bertozzi (n.2)-Ginevra Baldazzi 7-6, 6-4, Eva Raimondi-Agata Bravin (n.1) 7-6, 6-1. Semifinali: Marta Bertozzi (n.2)-Amelia Zamboni Campadelli (n.3) 6-4, 6-2, Alida Romagnoli-Eva Raimondi 7-6 e ritiro.

Passiamo all’Under 16.

Nel femminile si è imposta Bianca Cecchini. La portacolori del Ct Massa ha superato in semifinale Giada Fortini per ritiro dell’avversaria ed in finale Amelia Zamboni Campadelli (Club La Meridiana) per 6-2, 6-1. Quest’ultima era approdata in finale battendo 6-3, 6-4 Agata Bravin (n.1).

Nell’Under 16 maschile successo di un giocatore di casa, Pietro Tombari, che ha rispettato la testa di serie n.1 del seeding battendo in semifinale Leonardo Capogrossi per 6-2, 6-1 ed in finale Leonardo Bartoletti (Tc Valmarecchia), testa di serie n.6, per 6-3, 7-5. Quarti: Pietro Tombari (n.1)-Alessandro Berardi 6-1, 6-1, Leonardo Capogrossi-Frederick Cortesi (n.4) 2-6, 6-4, 10-4, Leonardo Bartoletti (n.6)-Diego Dina 6-4, 6-0. In semifinale anche Alessandro Casanova. Semifinale: Bartoletti-Casanova 6-2, 6-1.

Il giudice di gara è stato Simone Lusini che ha provveduto alle premiazioni, con il presidente del Tc Riccione, Moreno Pecci ed il presidente del Comitato Regionale Fitp, Gilberto Fantini.

Molto soddisfatto per l’andamento del torneo il presidente del Tc Riccione, Moreno Pecci, che commenta: “E’ stato un torneo spettacolare e di grande livello, a parte il numero degli iscritti davvero alto (ben 222, ndr.), quello che mi è piaciuto è stato il livello di gioco, è stata una settimana molto bella, che ha visto protagonisti i giocatori, ma anche i genitori e noi dirigenti. Ha fatto la differenza il livello e la qualità del gioco espresso, questo vuol dire che il lavoro svolto dai tecnici sui più giovani è stato notevole, un lavoro enorme che sta dando i suoi frutti. Da parte nostra siamo veramente soddisfatti – conclude il presidente – è stato un torneo di grande qualità, ora ci prepariamo alla 24 Ore di Tennis, che inizierà sabato 16 agosto per concludersi il giorno dopo”.