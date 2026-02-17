Tennis, il Ct Venustas si affaccia sul 2026 con grandi programmi ed ambizioni

Tutti gli appuntamenti in programma sui campi del Club di Igea Marina

Si avvicinano i primi appuntamenti stagionali, due tornei Tpra in programma il 28 e 29 marzo ed il 18 e 19 aprile, per il Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il Club guidato da Elisa Vandi che propone, anche nel 2026, una ricchissima programmazione sociale e federale. Un programma ambizioso nel solco della tradizione di questo Club protagonista sulla scena locale e nazionale.

Il calendario è ormai un classico dell’estate tennistica romagnola, scatterà il 2 maggio con il torneo nazionale di 4° categoria maschile, dal 23 maggio il 4° categoria femminile, dal 30 maggio il grande appuntamento stagionale con il torneo nazionale Open femminile “Città di Bellaria” dotato di ben 4000 euro di montepremi, dal 20 giugno il torneo Under 12-14, maschile e femminile, dal 27 giugno il torneo nazionale Open maschile dotato di 1000 euro di montepremi, dal 26 luglio il torneo nazionale Open femminile da 1000 euro e gran finale con il torneo nazionale di 3° categoria maschile, il trofeo del Gavettone, dall’8 agosto.

Sulla rampa di lancio anche i campionati a squadre, pronte tre formazioni giovanili, i team Under 12, 14 e 16 maschile ed una squadra per la D4 maschile. Il tutto in un positivo contesto tecnico, visto che la scuola è frequentata da 40 allievi, praticamente tutti nuovi, oltre a 10 agonisti. “E’ un ottimo momento per il tennis italiano – dice Elisa Vandi – ma anche per noi, facciamo progressi anno dopo anno ed il fatto stesso che ci siano 40 bambini che si sono affacciati da poco in questa disciplina sottolinea il positivo andamento del tennis anche nella nostra zona”. Il Circolo Tennis Venustas conferma la sua vocazione di Club a misura di famiglia, tanto che sono sempre previste iniziative per i soci, tornei per famiglie e tabelloni che vedono in campo genitori e figli. Insomma, è stata apparecchiata un’altra stagione tutta da vivere.