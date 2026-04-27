Tennis, il Tc Viserba sconfitto 5-1 in trasferta dal Cus Torino

Si è giocata la seconda giornata del campionato cadetto. Avanza il memorial “Sandrino Boschetti” di terza categoria

Il Tennis Club Viserba combatte e lotta in Piemonte, ma alla fine esce sconfitto nella seconda giornata del primo girone del campionato di B1 sui campi del Cus Torino per 5-1. Un punteggio forse fin troppo severo per il team romagnolo che, contro una squadra sulla carta più forte, ha venduto cara la pelle, conquistando un punto con il doppio vinto da Samuel Zannoni e Jacopo Emanuele Riccardi e nei singolari ha perso sul filo di lana due match finiti al 3°, che hanno visto ottimi interpreti Samuel Zannoni contro Gian Marco Ortenzi ed il debuttante in singolare William Di Marco contro Stefano Regis. Due match che con un po’ di esperienza e fortuna in più potevano avere un altro esito.

Negli altri match tutto secondo le indicazioni delle classifiche, con Luca Bartoli sconfitto da Lorenzo Comino, e Jacopo Emanuele Riccardi battuto di misura da Tommaso Roggero. Ora il calendario propone al Tc Viserba il primo match accessibile, anche se tutt’altro che semplice, in programma il 10 maggio (dalle 10) sui campi del Circolo Tennis Rovereto. Il team trentino può schierare il 2.4 David Simoncelli, i 2.6 Nicola Vidal, Nicola Carollo e Giulio Pugliese, ed il 2.7 Elia Barozzi. Il Ct Rovereto, come il Tc Viserba, ha perso i primi due confronti, contro Cus Torino e Ct Ceriano Saronno.

I parziali: Lorenzo Comino (2.2)-Luca Bartoli (2.5) 6-3, 6-2, Tommaso Roggero (2.4)-Jacopo Emanuele Riccardi (2.6) 6-3, 6-4, Gian Marco Ortenzi (2.2)-Samuel Zannoni (2.4) 4-6, 6-3, 6-4, Stefano Regis (2.7)-William Di Marco (3.1) 6-7 (3), 6-2, 6-3. Doppi: Zannoni-Riccardi b. Aschieri-Ortenzi 6-3, 6-2, Roggero-Nicoletti b. Bartoli-Di Marco 6-2, 6-3.

Intanto avanza il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Giacomo Mainardi (4.3)-Diego Losignore (4.3, n.6) 5-7, 6-4, 11-9, Fabrizio Giannandrea (4.3)-Lorenzo Salvoni (4.3, n.3) 6-2, 6-1.

Si qualificano anche Alessandro De Luca (4.3, n.4) e Claudio Masinelli (4.3, n.5).

Sezione 4.1, 1° turno: Romeo Fabbri (4.2)-Leonardo Manduchi (4.3) 6-1, 6-2, Alessandro Neri (4.4)-Tommaso Turchi (4.2) 3-6, 6-3, 10-8, Giacomo Mainardi (4.3)-Pierluigi Giannini (4.2) 6-2, 6-3. Turno di qualificazione: Martin Gamero Mariano (4.1)-Giacomo Francini (4.1, n.8) 6-0, 6-4, Daniele Friguglietti (4.1)-Fulvio Cesari (4.1, n.9) 6-3, 5-7, 10-6, Jacopo Paladini (4.1, n.10)-Nicolò Brugioni (4.1) 4-6, 7-5, 10-7, Gabriele Angelucci (4.1)-Paolo Briolini (4.1, n.11) 6-2, 6-0.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio.