Tennis, il torneo ITF 'The Over's Gys-Omag' è di Manuel Mazza

In finale ha superato in un’ora e 17 minuti di gioco Alberto Caniato (6-4, 6-4), bravo a sfruttare in pieno la wild card concessagli per il tabellone principale

C’è la firma di Manuel Mazzain calce alla terza edizione del torneo ITF M25 ‘The Over’s Guys-Omag Open’ (montepremi 30.000 dollari).Davanti al pubblico delle grandi occasioni(tutto esaurito al Queen’s Club di Cattolica) il 25enne riminese (n.677 Atp) ha coronato una settimana perfetta superando in finale con un periodico 6-4, in un’ora e 17 minuti di gioco, il 19enne Carlo Alberto Caniato, bravo a sfruttare in pieno la wild card concessagli per il tabellone principale (é n.803 Atp, visto che muovendo i primi passi nel circuito professionistico)per cogliere il miglior risultato della sua ancora giovanissima carriera.

Nonostante le tre ore e un quarto impiegate per domare sabato sera il riccionese Alessandro Pecci, Mazza ha sciorinato ancora una volta una condizione atletica invidiabile e la consueta lucidità tattica in campo, pronto a capitalizzare al massimo ogni minimo calo di tensione del più giovane avversario. Come è accaduto sul 4-4 del primo set (fino a quel momento turni di servizio rispettati) quando il portacolori del Tennis Club Viserba, tre settimane fa vincitore del 15.000 dollari di Caltanissetta e poi nei quarti a Messina, ha piazzato il break che poi gli ha consentito di incamerare la prima frazione. Il ragazzo ferrarese di nascita ma forlivese di formazione tennistica (si allena all’accademia del Villa Carpena), non al meglio per qualche linea di febbre con cui ha dovuto convivere fin da sabato, nel quinto gioco del secondo set ha ceduto la battuta e Mazza da quel momento non si è più voltato indietro, tenendo i suoi successivi tre turni di servizio con notevole facilità: il primo match point è stato quello buono, con un rovescio fuori misura di Caniato che ha permesso al riminese di alzare le braccia al cielo (bello il caloroso abbraccio fra i due protagonisti della finale, tra gli scroscianti applausi del pubblico).

“Per prima cosa desidero rivolgere i miei complimenti a Manuel e al suo team per come sta giocando in questo periodo e in particolare per il tennis espresso questa settimana – le parole di Caniato, premiato da Elisabetta Bartolucci, assessora comunale al turismo, e da Luca Castellucci di UnoTre5, uno degli sponsor dell’evento – Anche se non si è conclusa nel migliore dei modi anche per me è stata una settimana assai positiva, mi sono sentito come a casa e per questo ringrazio gli organizzatori e in particolare il direttore del torneo Federico Bertuccioli”.

Al settimo cielo, naturalmente, il vincitore Manuel Mazza (preziosi per il suo ranking i 25 punti Atp guadagnati), osannato dai tantissimi suoi tifosi al momento della premiazione effettuata dalla sindaca Franca Foronchi e da Giovanni Nocita di Omag: “Devo ricambiare le congratulazioni a Carlo per come sta rapidamente crescendo, sono certo che continuando così potrà togliersi delle belle soddisfazioni nel circuito. Per quel che mi riguard,a è sempre piacevole giocare questo torneo dove mi sento davvero a casa, per tante ragioni, a cominciare dalla professionalità dello staff. Stiamo facendo un buon lavoro e dunque ringrazio chi mi sta vicino, così come un grazie speciale va a tutte le persone che mi hanno sostenuto fin dal primo turno”.

RISULTATI

Finale:Manuel Mazza (Ita) b. Carlo Alberto Caniato (Ita, wild card) 6-4 6-4.